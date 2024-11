Eesti kultuurinõunik USA-s on uuest aastast Madli-Liis Parts

Augustis välja kuulutatud konkursi juures selgitas kultuuriministeerium, et kultuurinõunik USA-s hoiab ja edendab erialadiplomaadina pikaajalises välislähetuses töötades suhteid Ameerika Ühendriikide (USA) kultuuriinstitutsioonide, -organisatsioonide ja -ringkondadega ning aitab asukohariigis leida võimalusi eesti kultuuri tutvustamiseks, sh kultuurikoostöö projektide algatamiseks ja kultuuriekspordiks.

USA kultuurinõuniku ametikoha loomiseks kutsub kultuuriministeerium tagasi kultuurinõuniku Rootsi kuningriigist ja ka osakoormusega kultuurireferendi New Yorgist. Vabanevad vahendid suunatakse USA kultuuridiplomaadi ametikohale. Kultuuriministeeriumi kommunikatsiooni ja rahvusvahelise koostöö juht Meelis Kompus ütles oktoobris ERR-ile, et USA kultuuridiplomaadi töökoha maksumus on hinnanguliselt 150 000 eurot aastas, millele lisandub projektieelarve, mille suurus pole veel selge, kuid ministeerium on arvestanud vähemalt 30 000 euroga aastas.

"Jätkusuutlikud ja mitmekülgsed kultuurisuhted loovad Eestile Ameerika Ühendriikides avaramad tingimused diplomaatia edendamisel ning teadlikkuse kasvatamisel Eestist kui tugevate traditsioonidega kaasaegsest riigist. Oluline on tekitada huvi Eesti vastu, jutustada Eesti lugu võtmes, mis kõnetab ja toob Eestiga edaspidi kokku puutudes äratundmise ning soovi eestlastega koostööd teha," rääkis Madli-Liis Parts.

"Kultuurinõuniku tööpõld Eesti ja USA kultuurisuhtluse tugevdamisel on tuleval aastal lai, nimetagem kasvõi Arvo Pärdi ja Veljo Tormise juubelite suurejooneline tähistamine või eesti kunstnike ja disainerite USA-sse vahendamine," lisas ta. USA kultuurinõuniku ametiaeg on neli aastat.

"Eesti kultuuri nähtavuse suurendamine USA kui meie olulisima transatlantilise partneri juures on praegusel pingelisel ajal eriti tähtis. Küllap osaliselt sellepärast oli konkurss kultuuriesindaja kohale erakordselt tugev. Madli-Liis Partsi kogemused nii vahetust kultuurikorraldusest kui ka rahvusvahelisest koostööst tõusid selgelt esile ning see annab meile kindlustunde, et ees on palju rikastavat nii Eesti kui ka Ameerika kultuuripublikule," ütles valikukomisjoni juhtinud Kompus.

Madli-Liis Parts on alates 2016. aastast töötanud kultuuriministeeriumis, esmalt muusikanõunikuna, viimased kolm aastat rahvusvahelistumise nõunikuna. Parts on Euroopa džässiajakirjanike grupi asutajaliige, Jazzkaare noorte meediatiimi ning noortefestivali mini-EMP algataja, samuti USA-st koordineeritava rahvusvahelise džässikuu algataja Eestis.

2008–2012 kuulus ta Euroopa kultuuripealinna Tallinn 2011 programmimeeskonda, seejärel Londoni olümpiamängude kultuuriolümpia korraldustiimi. Madli-Liis Parts on konsulteerinud erinevaid muusikaorganisatsioone, festivale ja muusikuid nii rahvusvahelise koostöö kui ka turunduse ja kommunikatsiooni teemadel, teinud pikaaegset koostööd Jazzkaarega, töötanud aastaid Eesti Heliloojate Liidu festivali Eesti Muusika Päevad produtsendina.

Varasemalt on Parts olnud ajakirjanik ning toimetaja väljaannetes Päevaleht ja Äripäev ning teinud vabakutselisena kaastöid Eesti erinevatele trükiväljaannetele, samuti Klassikaraadiole ja Vikerraadiole.