Pildid: kunstnik Uku Sepsivart avas loodusesse sulanduva isikunäituse

Näituse külastaja kohtub kunstniku loodud skulptuuridega nii Järvselja ürgmetsa õpperajal kui matkarajal ning metskonna muuseumitoas, kus on lisaks kunstiteostele väljas ka värske, Järvselja rikkalikku ajalugu avav ekspositsioon.

Uku Sepsivarti loodud näitus tõukub möödunud aastal Järvseljal aset leidnud residentuurist, mille käigus viibis kunstnik kahe nädala jooksul katsemetskonnas kohapeal ning tutvus kohaliku looduse ja kultuurilise pärandiga. Näitus juhatab sisse eeloleval sügisel pidulikult avatava Eesti põlismetsade kaitse alla võtmise sajanda juubeliaasta.

Uku Sepsivarti näitus on esimene neljast Tartu 2024 põhiprogrammi kuuluvast projekti "Kuko kuubis – kunstnikud kogudes, kogukondades ja kollektiivides" näitusest, mille avamised leiavad aset aprillist juunini ning mis jäävad publikule ligipääsetavaks kuni algava suve lõpuni.

"Kuko kuubis" kuulub Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 põhiprogrammi. Projektis osalevad lisaks Järvselja õppe- ja katsemetskonnale veel TÜ Tartu observatoorium Tõraveres (kunstnik Karel Koplimets), jõelaev Lonny Ahja jõe paisul Taevaskojas (kunstnikud Sigrid Viir ja Līga Spunde) ning Räpina paberivabrik (kunstnik Ingrid Allik, koos kolleegidega Eestist ja Soomest).

Projekt "Kuko kuubis" on välja kasvanud algatusest "Kunstnikud kogudes (Kuko)", mis on lõiminud kaasaegset kunsti ja pärandit alates aastast 2018. EV100 kunstiprogrammi osana alguse saanud projekt on loonud juba 15 dialoogi kunstnike ja väikemuuseumite vahel üle Eesti.

Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 jaoks laiendati aga formaati ning kunstnikud suunati residentuuridesse ja kohaspetsiifiliselt sekkuma ühiskonnaelu sõlmpunktidesse väljaspool seni projekti keskmes olnud muuseumide ringi. Projekti eestvedajad on Maarin Ektermann ja Mary-Ann Talvistu.