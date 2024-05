New Yorgi residentuurikonkursi võitis Karel Koplimets

Žürii, kuhu kuulusid žürii Sara Garzôn (Canal Projects), Kari Conte (ISCP) ja Karin Laansoo (Kai / EKKAK), hindas Karel Koplimetsa taotluse puhul tugevat portfooliot ja aktiivset näitusetegevust. Nad tõid eriti esile kunstniku eksperimenteerimist uute skulpturaalsete vormide ja tehniliste lahendustega ning uurimuslikku lähenemist sotsiaalsete teemade käsitlemisel.

ISCP residentuur võimaldab kunstnikul võtta aega senise loomingu analüüsiks, uute ideede väljatöötamiseks ning New Yorgis asuvate kunstiinstitutsioonide külastamiseks. Koplimets tutvustab oma praktikat ka novembris toimuva iga-aastase ISCP Avatud Stuudio programmi raames.

Karel Koplimets on Tallinnas elav ja töötav foto-, video- ja installatsioonikunstnik. Ta on õppinud Eesti Kunstiakadeemias fotograafia erialal (2013) ja aastatel 2020-2021 täiendanud end Belgias HISKi (Hoger Instituut voor Schone Kunsten) programmis.

Kunstnik on hiljuti osalenud grupinäitusel "Coup de Ville" (Sint-Niklaas, Belgia, 2024), Videobrasil biennaalil (Sesc 24 de Maio, Brasiilia, 2023), Fotokuu peanäitusel "Transs" Tallinna Kunstihoones (2023) ja korraldanud isikunäituse "One Is the Loneliest Number" (AV17) galeriis (Vilnius, 2022). Tema teoseid on mitmetes muuseumikogudes, sealhulgas Kiasmas, Musée de l'Elysée's ja Kumu Kunstimuuseumis. Karel Koplimets oli aastatel 2020-2022 üks riikliku kunstnikupalga saajaid.

International Studio & Curatorial Program (ISCP) on üks tuntumaid mittetulunduslikke kaasaegse kunsti institutsioone New Yorgis, mis pakub residentuuriprogrammi kunstnikele ja kuraatoritele. ISCP asub endises tehasehoones Brooklynis ning kunstikeskusesse kuulub 35 ateljeed, 2 galeriid ja projektiruum.

Alates 2015. aastast on Eestist ISCP residentuuris osalenud Marge Monko, Rael Artel, Anu Vahtra, Paul Kuimet, Laura Põld, Mia Raadik, Taavi Suisalu ja Helena Keskküla.