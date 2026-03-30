New Yorgi residentuurikonkursi võitis Diana Tamane

Diana Tamane
Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskuse korraldatud avaliku konkursi tulemused kahekuuliseks International Studio & Curatorial Program (ISCP) residentuuriks New Yorgis on selgunud, valituks osutus Diana Tamane.

Žürii hindas kunstniku tähelepanuvõimet keha, perekondlike lugude ja väikeste objektide suhtes, mille kaudu avanevad laiemad narratiivid. Liikudes sujuvalt fotograafia, video, installatsiooni ja joonistuse vahel uurib Tamane oma praktikas küsimust, mida tähendab jõuda võõrasse paika, ning kas see saab kunagi muutuda koduks. Ajal, mida iseloomustavad juurtetus ja sunnitud ümberasumine, mõjub tema aeglane ja süvenev lähenemine omaette radikaalse hoiakuna.

Diana Tamane on Riias sündinud kunstnik, kes elab ja töötab Eesti, Läti ja Portugali vahel. Ta on õppinud Tartu Kunstikoolis ning omandanud magistrikraadi LUCA School of Arts'is Brüsselis, lisaks läbinud HISKi järeldoktorantuuri programmi Gentis.

2020. aastal ilmus tema esimene kunstnikuraamat "Flower Smuggler", mis valiti Paris Photo–Aperture Foundation PhotoBook Award'i nominentide hulka ning pälvis Rencontres d'Arles'i raamatuauhinna. Tema teoseid on eksponeeritud rahvusvaheliselt ning neid leidub mitmes olulises kogus, sealhulgas Fotomuseum Winterthuri, Läti Rahvusliku Kunstimuuseumi ja Tartu Kunstimuuseumi omas. 

International Studio & Curatorial Program (ISCP) on mittetulunduslik kaasaegse kunsti institutsioon New Yorgis, mis pakub residentuuriprogrammi kunstnikele ja kuraatoritele. ISCP asub endises tehasehoones Brooklynis ning kunstikeskusesse kuulub 35 ateljeed, kaks galeriid ja projektiruum. Programm on suunatud eelkõige kunstiprofessionaalidele, kes on rahvusvahelist tuntust saavutamas ning kellele residentuur annab võimaluse intensiivselt oma loomingule keskenduda.

ISCP–EKKAK residentuuriprogramm on toimunud alates 2015. aastast ning seni on New Yorgis residentuuris osalenud Marge Monko, Rael Artel, Anu Vahtra, Paul Kuimet, Laura Põld, Mia Raadik, Taavi Suisalu, Helena Keskküla, Karel Koplimets ja Kris Lemsalu.

Residentuur toimub ajavahemikus 1. oktoober kuni 30. november 2026.

Toimetaja: Kaspar Viilup

