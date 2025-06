New Yorgi residentuurikonkursi võitis Kris Lemsalu

Žürii hindas kõrgelt Kris Lemsalu märkimisväärset portfooliot ja eesolevaid koostööprojekte kõrgelt hinnatud institutsioonidega. Lemsalu järjepidev materjalikeskne katsetamine keraamikaga ning piire kompav performatiivne praktika tõstsid ta väga tihedas konkurentsis esimeseks.

Võitja valis välja rahvusvaheline žürii, kuhu kuulusid Vita Liberte (VV Foundation), Kari Conte (kuraator / ISCP vanemkonsultant) ja Karin Laansoo (Kai / EKKAK).

ISCP residentuur annab kunstnikule võimaluse võtta aega, et analüüsida senist loomingut, arendada uusi ideid ning osaleda koostööprojektides New Yorgi kunstiorganisatsioonidega. Kris Lemsalu tutvustab oma praktikat ja loomingut novembri keskel toimuval iga-aastasel ISCP Avatud Stuudiote üritusel.

Žürii soovis lisaks esile tõsta kahte finalisti - Mia Tammet ja Tõnis Jürgensit, kes paistsid silma oma tugevate taotlustega.

Kris Lemsalu (snd 1985) on skulptuuri- ja installatsioonikunstnik, kes eksperimenteerib traditsiooniliste keraamikatehnikatega. Ta kombineerib oma teostes portselani sageli karusnaha, villa, tekstiili, silikooni, leidobjektide, heli ja teiste materjalidega. Lemsalu loomingut iseloomustab tähelepanu koloriidi- ja pinnaefektidele, huvi arhetüüpsete ja sümboolsete motiivide vastu, lavastuslikkus ning absurdimaiguline huumor. Kunstniku tööd puudutavad tihti ajatuid üldinimlikke teemasid, nagu sünd, teelolek ja surm, valu ja lein, kirg ja armastus, elujanu ja eksistentsi tähistamine.

International Studio & Curatorial Program (ISCP) on üks tuntumaid mittetulunduslikke kaasaegse kunsti institutsioone New Yorgis, mis pakub residentuuriprogrammi kunstnikele ja kuraatoritele. ISCP asub endises tehasehoones Brooklynis ning kunstikeskusesse kuulub 35 ateljeed, 2 galeriid ja projektiruum. Programm on suunatud eelkõige kunstiprofessionaalidele, kes on rahvusvahelist tuntust saavutamas ning kellele residentuur annaks võimaluse intensiivselt oma loomingule keskenduda.

Alates 2015. aastast on Eestist ISCP residentuuris osalenud Marge Monko, Rael Artel, Anu Vahtra, Paul Kuimet, Laura Põld, Mia Raadik, Taavi Suisalu, Helena Keskküla ja Karel Koplimets.