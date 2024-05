Tõravere observatooriumis avati Karel Koplimetsa kohaspetsiifiline näitus

Vanasse teleskoobitorni on Karel Koplimets loonud süsinikdioksiidi eemaldamise seadme. Näitus algab esimesel korrusel videoteosega, mis kutsub vaatajat sõna otseses mõttes tulevikudüstoopiast osa saama.

"Lahti rullub tulevikudüstoopia, mis ei ole ilus helge tulevik. See torn küll nii-öelda eemaldab süsinikdioksiidi atmosfäärist ja kõik läheb hästi, aga siin on üks element, et mis inimesest endast saab," ütles kunstnik Karel Koplimets.

Torni ülemisel korrusel justkui CO2-te filtreeriv seade on kusjuures ka kõige esimene skulptuur, mille on seni peamiselt foto- ja videokunstile keskendunud Karel Koplimets teinud. Skulptuur ise sai valmis tehtud Tallinnas.

"Kogu see protsess on olnud üks huvitavamaid näituse ülespanekuid mis mul kunagi on olnud. Põhiline teos, skulpturaalne vorm, mis on torni ülemisel korrusel, sai kraanaga sisse tõstetud torni ülemistest luukidest, mis tegelikult on mõeldud tähevaatluseks ning mis tehakse öösel lahti, kui tahetakse teleskoobiga tähti vaadata," lisas Koplimets.

Näitus kasvas välja vestlustest kosmoseteadlastega, mida kunstnik pidas siin Tõraveres residentuuri ajal.

Observatooriumi direktor Antti Tamm väljendas samuti heameelt, et teleskoobitorni jõudnud kunstiprojekt kannab niivõrd olulist sõnumit.

"Pea kõik astronaudid ja kosmonaudid ütlevad pärast kosmoses käimist, et üks esimesi mõtteid mis nende pähe jõuab, on see, et küll me ikka toimetame oma maakeraga rumalasti. Et kuidas me omavahel ikka halvasti hakkama saame ja kuidas me oma maad rikume. Kosmosest on see eriti hästi tunnetatav. Kosmos aitab, lausa suunab seda suurt pilti käsitlema," ütles Tõravere observatooriumi direktor, astrofüüsik Antti Tamm.

Koplimetsa isikunäitust saab Tõraveres näha suve lõpuni.