Galerii: Denisa Štefanigova avas Tütar galeriis isikunäituse "Vaadelda pilvi"

Avataudnäitusel on väljas Štefanigova viimase aja teosed, mis toovad vaatajateni ekspressiivses-dünaamilises käekirjas teostatud hübriidsed olendid ja loomad. "See on fantaasiarikas, unenäoline või alateadvuslik maailm, kus olevustest, kes on võtnud kuju sügavalt isikliku ja dünaamilise loomeprotsessi raames, on saanud kunstniku kujuteldavad kaaslased," selgitatakse näituse tutvustuses.

Denisa Štefanigova (1995) on Tšehhi kunstnik, kes on spetsialiseerunud peamiselt maalile. Ta on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia kaasaegse kunsti erialal ning Brno Tehnikaülikooli (FaVU) kaunite kunstide teaduskonnas.

2023. aastal toimusid Štefanigova isikunäitused Praha galeriis Svetova 1 ja EKA galeriis Tallinnas. Ta on osalenud grupinäitustel Kadrioru Kunstimuuseumis, Brno Kunstimajas, Vilniuse MO muuseumis ning Hobusepea galeriis Tallinnas.

Näituse kujundas kunstnik Johannes Luik.

Denisa Štefanigova näitus Tütar galeriis jääb avatuks 2. juunini.