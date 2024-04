Štefanigova näitusel "Vaadelda pilvi" on oluline osa kogu ruumikujundusel

Tütar galeriis on avatud Tšehhi päritolu kunstniku Denisa Štefanigova isikunäitus "Vaadelda pilvi", kus lisaks seintel olevatele maalidele on sama oluline ka näituse kujundus ja galerii keskkond tervikuna.

Tšehhi maalikunstnik Denisa Štefanigova on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia, kuid ta elab ja töötab Tšehhis Brnos. Tütar galerii näitusel on väljas tema viimase aja teosed, mis toovad vaatajateni ekspressiivses-dünaamilises käekirjas teostatud hübriidsed olendid ja loomad.

"Denisa loomingus on näha erinevaid inimesetaolisi fragmente, fragmente loomadest ja taimedest ning kõik nad moodustavad kokku fantastilised olevused. Teisest küljest see vabadus, et tema maalidel tihti ei ole piire, need on väga vabavormilised. Lisaks üritab ta edasi anda ka jätkusuutlikkuse ideed, läbi selle, et ta taaskasutab varasemat loomingut. Selle näituse kontekstis õmbleb ta kokku erinevaid fragmente erinevatest maalidest," ütles galerist Mailis Timmi.

Galerii omaniku Mailis Timmi sõnul on näituse puhul lisaks seintel olevatele töödele äärmiselt oluline osa kogu ruumikujundusel ja kujundaja on samuti näituse autor.

"Ma ei võtakski neid siin näituse raames lahti, et üks on kujundus ja teine on see teos siin sees, vaid terve näitus ongi loominguline tervik," lisas Timmi.

Näituse kujundas kunstnik Johannes Luik, kes on ka varem koos Denisa Štefanigovaga näitust teinud.

"Kui ma tema teoste peale mõtlen, siis tihti märksõnad, mis esile kerkivad, on vahepealsus, metamorfoos ühest olemisest, olengust, ühest olendist teise muutumine. Kuna ma enda praktikas olen ka kasutanud kahte erinevat ala, kus liikumine toimub ühest kohast teise, siis mõtlesin, et selline viis avada natukene neid seinasid, tundus sobilik," ütles näituse kujundaja Johannes Luik.

Fantaasiarikas ja unenäoliste maalidega näitus jääb Tütar galeriis avatuks 2. juunini.