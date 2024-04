Pildid: EKA fassaadil avati Pille-Riin Valki teos "Hetkede hõng"

"Minu eesmärk on edasi anda soojuse ja siiruse, samas värskuse ja kaasaegsuse tunnet, pakkuda äratundmisrõõmu ja anda võimalus nostalgitsemiseks. Uus teos on inspireeritud detailidest, mida olen märganud ja ammutanud end ümbritsevast keskkonnast ning tõlgendanud enese keelde. Töö keskendub üksteise hoidmisele ja olemasolemise rütmile," ütles Valk.

Pille Riin Valk on Tallinnas tegutsev graafiline disainer ja kunstnik. Ta õpib 2020. aastast Eesti Kunstiakadeemias graafilise disaini osakonnas. Lisaks on ta õppinud Balti Filmi-ja Meediakoolis integreeritud kunsti, muusika ja multimeedia erialal ning täiendanud end Meediakunsti- ja Disainikoolis (ESMAD) Portugalis.

Valki huvitavad looduses olevad nähtused, isetekkinud detailid ja mustrid, läbivaks motiiviks on nende tõlgendamine digitaalkeelde ning seejärel füüsiliseks objektiks loomine, mis püüab säilitada virtuaalkeskkonnale omast esteetikat. 2021. aastast on Pille-Riin Valk teostanud mitmeid kujundusi kaasaegse kunsti näitustele. 2022. aastast on ta osalenud kunstinäitustel ning 2023. aastal sooritas ta praktika WWW stuudios.