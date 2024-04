EKA galeriis algas kolm nädalat kestev vabade kunstide hindamismaraton

Maraton algas anatoomilisest joonistamisest ning igal teisel õhtul installeeritakse galeriisse uus näitus, mis õhtul taandub järgmise väljapaneku ees.

Juhendaja Maiu Rõõmus selgitas, et anatoomilise joonistamise esimese semestri fookuses on luud, teisel semestril pannakse neile lihased peale. "Minu kontseptsioon on see, et kui kunstiakadeemia lõpetad, võiksid vähemalt inimest joonistada osata kui muud mitte," sõnas ta.

Esimese kursuse maalitudeng Marit Loitmets leiab, et alustavale kunstnikule on oluline ennast esimestel aastatel käeliselt tugevaks arendada. "Hiljem minna rohkem tehniliseks ja oma käekirja leidmise juurde," märkis ta.

Aleksander Kiigemägi, samuti esimese kursuse maalitudeng, nentis, et kuigi ta oli esimesel semestril joonistamises ebakindel, on ta käsi tänaseks palju vabamaks muutunud.

"Mul on hästi jõulised pliiatsitõmbed. Mulle meeldib kuidagi poollohakalt teha, aga samas ma tahan, et mul oleks mingi täpsus olemas," kirjeldas ta.

Hindamismaraton kestab 20. maini.