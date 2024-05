Pildid: Telliskivis avati EKA ehtekunsti grupinäitus "Lahkheli"

Näitusel "Lahkheli" võtavad noored ehtekunstnikud pilgu alla tänapäevase maailma, mille on täitnud kurdistav müra. Päevast päeva ümbritsevad meid paljud erinevad helid ja kuigi mõned neist võivad olla ka meeldivad, on nende hulgas mitmeid, mis meil rahulikult elada ei lase. Samuti oleme ümbritsetud visuaalsest mürast, mis kriibib silma, ning infomürast, mis meie pead täiesti sassi on löönud. Kunstiakadeemia II kursuse ehtekunsti tudengid on võtnud kogu neid ümbritseva lärmi ja helide tulva endale inspiratsiooniks ning sellest ajendatult loonud seitse kaasaegset parüüri ehk sarnaselt kujundatud ning omavahel kokku sobivat ehtekomplekti.

Näitusel osalevad Emilia Santaella Barreto, Elisabet Kiverik, Alice Kupri, Lucie Pastyřiková, Liisu Saar, Ekaterina Šehovtsova, Ronja-Marjam Vene. Tudengite töid on juhendanud Eve Margus, Jens A. Clausen, Rait Lõhmus ja Andra Jõgis.

Näitus on osa Tase'24 satelliitprogrammist ja jääb avatuks Telliskivi Kvartalis 5. juunini.