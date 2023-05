Viinistu kunstimuuseumis avatakse Jüri Arraku stuudionurk

Väljapanekul on eksponeeritud kunstniku legendaarsest stuudiost pärit esemed alates maalitarvetetest nagu molbert, värvid ja tema tuntud kittel kuni viimase lõpetamata maalini. Vahetu fotomaterjali kaudu saavad aga Viinistu külastajad tutvuda kunstniku loomingutee mitmekülgsete tahkudega ning heita pilgu Jüri Arraku maailma.

Peagi avatavas stuudionurgas saab vaadata Arraku algkooli aegsed joonistusi, esimese personaalnäituse külalisteraamatut ning valikut Arraku valmistatud medalite kavanditest, ekslibriised, graafikat ning gobelääni. Lisaks on eksponaatide seas Arraku kujundatud ukselink, raamatud, olulisemate intervjuude helisalvestised ning ka suuremad maalid, nende hulgas "Varjud müüril VII" (1991), "Öö varjus" (1992), "Tükike taevast" (1999), "Punane muumia ärkab", "Muumia ärkab" (2008) ning "Teie ja meie" (2019).

Viinistu tünnigaleriide suveprogrammi kuraatori ja kunstimuususeumi 2020. aastal uuenenud püsiekspositsiooni väljapaneku eestvedaja ja NOBA.ac kunstikeskkonna juhi Andra Orn sõnas, et Jüri Arraku looming on olnud alati menukas. "NOBA kunstikeskonna külastajastatistika kohaselt on Arrak aasta-aastalt üks populaarsematest Eesti autoritest. Kuigi tema suuremõõtmelised võimsad maalid võivad jääda mitmetele kunstisõpradele kättesaamatuks, püsib huvi tema graafikateoste vastu jätkuvalt kõrge".

Orn kinnitas, et Viinistul kunstimuuseumil on plaanis avada veel sarnaseid autoritele pühendatud temaatilisi nurkasid, kus lisaks loomingule on võimalik pilk peale heita kunstniku argielule.

Viinistu kunstimuuseumis avatava Jüri Arraku stuudionurga kuraator on Andra Orn. Stuudionurga pidulik avamine toimub 3. juunil.