Kellerteatris algasid Agatha Christie põneviku "Ja ei jäänud teda ka" proovid

Lavale astuvad: Liis Haab, Meelis Kubo, Riho Rosberg, Liia Kanemägi, Andres Roosileht, Hans Kristjan Õis, Toomas Täht, Rauno Kaibianen, Ago Anderson Endla teatrist ning Ülle Kaljuste ja Tõnu Oja Eesti Draamateatrist, kelle jaoks on see esimene ülesastumine Kellerteatris.

Christie näidendi tõlkis ja lavastab Kellerteatri kunstiline juht Vahur Keller, lavakujunduse loob teatri peakunstnik Britt Urbla Keller, koreograaf-lavastaja on Kristiina Paškevicius, valguskunstnik Rene Topolev ja grimmikunstnik Evelin Sulg.

"Selles meisterlikult kirjutatud pingelises näidendis on peidus palju enamat kui pelgalt krimilugu. Mis juhtub inimesega, kui teda sunnitakse otsa vaatama oma kõige suurematele hirmudele? Kümme inimest, kümme võimalust ja lõpuks ei jää kedagi… Agatha Christie on siin tabanud ära midagi inimesele väga olemuslikku," kirjeldas Vahur Keller. "Seda lugu võib nimetada ka õudustäratavaks inimkatseks, mis on samas vürtsitatud eht britiliku võlla-huumoriga. Neile, kes lugu ei tea, on loomulikult põnev uskumatu lahenduse ootus, kuid selle näidendi puhul on veel vähemalt sama põnev ka iga käänak teekonnal lahenduseni."

Varasemalt on Christie lugu Eestis lavale jõudnud ühel korral: 1976. aastal ENSV Riiklikus Noorsooteatris. Lavastus kandis pealkirja "Kümme neegrit", lavastaja oli tookord Kalju Komissarov ja dramaturg Mati Unt. Alustekstiks oli Christie romaan, mille Unt teatrikeelde kohandas. Kellerteatri lavastuse aluseks on aga Agatha Christie enda kirjutatud originaalnäidend, mis jõuab Eestis lavale esimest korda.

Christie põnevik esietendub 8. juulil Viinistu Kunstisadama katlamajas. Etendused toimuvad veel 9., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 18., 19., 20., 21., 22. ja 23. juulil.