"Liblikapüüdja" lavastanud Heinloo: tänapäeval loobutakse elust liiga kergekäeliselt

"Liblikapüüdja" räägib inimpelglikust Frederickust, kes armastab koguda liblikaid ja röövib kunstitudengist Miranda, kellest peaks saama tema kollektsiooni kõige kaunim ja haruldasem eksemplar. Lavastaja Kersti Heinloo sõnas, et on soovinud lugu juba pikemat aega lavale tuua.

"Mis mind käivitas seda instseneeringut kirjutama, on tüdruku sõnad, et ma nii kohutavalt armastasin elu ja ma nii kirglikult tahtsin teada, mida tulevik mulle toob," selgitas lavastaja. "Ma arvan, et tänapäeval loobutakse elust liiga kergekäeliselt ja siin laval näeme tegelast, kes väga-väga väärtustab elu."

Ka röövitud Mirandat kehastav Maris Nõlvak hindab enda karakteri sihikindlust ja selgroogu, kuid kõige huvitavam on tema sõnul jälgida, kuidas mõlemad tegelased loo jooksul muutuvad.

"Kui me võtame inimestelt ära vabaduse ja paneme vaakumisse, siis kuidas tema väärtushinnangud muutuvad? Nii selle tüdruku kui poisi puhul need väärtushinnangud muutuvad just seetõttu, millises situatsioonis nad on. Seda psühholoogilist arengut on väga põnev jälgida," kirjeldas Nõlvak.

Liblikapüüdjast röövijat mängiva Sander Roosimäe jaoks on loo kõige huvitavam aspekt inimese kinnihoidmise kui kujundi laiem tõlgendamisvõimalus.

"See ühe või teise inimese kinnipanek vaba tahte alusel, me tegelikult teeme seda iga päev igasugustes suhetes, kus oleme ja talitame, lihtsalt need viisid on erinevad. Jah, antud juhul on tegemist radikaalse teguviisiga, aga motiivina on ta üldinimlik," leidis Roosimägi.

"Liblikapüüdja" etendub nii Kellerteatri teatrimajas kui ka veebis loetud kordadel aprillis ja mais.