Pildid: Kellerteatris algasid John Fowlesi trilleri "Liblikapüüdja" proovid

Romaani dramatiseerib ja lavastab Eesti Draamateatri näitleja Kersti Heinloo, kujunduse loob Tallinna Linnateatri peakunstnik Kristjan Suits, liikumisjuht on Raho Aadla, valguskunstnik Rene Topolev ja helilooja Raido Linkmann.

Heinloo ütles, et Fowlesi romaan "Liblikapüüdja" on meisterlikult kirjutatud tume põnevik, mis paotab ust inimhinge väga hämaratesse tagatubadesse. "Loojana on mind lakkamatult paelunud valguskiire heitmine mustadesse tiikidesse, mis meis asuvad. Tahan mõista, mitte hukka mõista. Tahan leida põhjuseid, mis viivad tagajärgedeni. Lavastajana soovin pakkuda näitlejaile ja publikule võimalust minna süvitsi, nautida kihilist mängu ning teineteist hoidvat partnerlust. Otsin kõrvalpilguta totaalsust laval olemises."

"Liblikapüüdja" räägib inimpelglikust mehest, kes röövib kunstitudengist neiu ja hakkab teda oma üksildases maamajas kinni hoidma kui oma liblikakollektsiooni kõige kaunimat ja haruldasemat eksemplari. "Liblikapüüdja" oli Fowlesi läbimurderomaan, mis tegi autori rahvusvaheliselt tuntuks. Paar aastat peale romaani ilmumist jõudis vaatajate ette režissöör William Wyleri käe all mitmeid nominatsioone ja auhindu võitnud film.

Eesti teatrites on "Liblikapüüdja" erinevates adaptsioonides varem lavale jõudnud kahel korral – 1990. aatsal David Parkeri dramatiseeringus ja Priit Pedajase lavastatuna Endla teatris ning 2012. aastal Diana Leesalu adaptsioonis ja Peeter Raudsepa lavastuses VAT teatris.

"Liblikapüüdja" esietendub 8. aprillil Kellerteatri Püssirohuaida saalis.