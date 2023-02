Lavastaja Kellerteatris esietenduvast "Metsast": see ei ole puhas kunst, see on popkunst

Reedel esietendub Kellerteatris krimilugu "Mets", mille autor on noorema põlvkonna vene kirjanik Polina Borodina, kes pärast sõja puhkemist lahkus Venemaalt ja on tuntud oma sõjavastase hoiaku poolest.

Krimilugu uurib teismelise tüdruku salapärast kadumist, avades kihthaaval tegelaste varjatud hingesoppe. Lavastaja Tatjana Kosmõnina sõnul otsustas ta selle näidendi kasuks, kuna armastab ise vaadata trillereid ja kriminulle. "Mets" võlus teda põneva süžee ja psühholoogilise mitmekihilisusega.

"Borodina näidendi sees on erinevad plaanid, millest saab rääkida, arutada ja reflekseerida. Ta ühendab kõik need plaanid väga hästi kokku. See ei ole puhas kunst, see on popkunst," sõnas Kosmõnina.