Reedel esietendub Kellerteatris krimilugu "Mets"

"Lavastuse esmane plaan on detektiivilugu, mis tekitab minus põnevust täpselt samuti nagu publikuski. Teises plaanis leiab aset lugu üksindusest ja selle eest põgenemisest – mõnel see õnnestub, teisel mitte," tutvustas lavastaja Tatjana Kosmõnina.

"Kuhu me põgeneme oma üksinduse ja rutiini puurist, kuhu oleme ise ennast vangistanud? Kunstnik Piret Peili idee oli tuua ka lavale tõeline puur ja mulle meeldis koheselt see lahendus. Las vaataja otsustab, kas puur on vangla, tuvimaja või midagi hoopis kolmandat," lisas Kosmõnina.

"Metsa" autor Polina Borodina on noor Vene kirjanik, kelle näidendeid on mitmel korral dramaturgia festivalidel kõrgelt hinnatud. Peale Putini režiimi rünnakut Ukraina vastu emigreerus Borodina Venemaalt ning on selgelt väljendanud oma sõjavastaseid seisukohti. "Nad ei võtnud meilt ära mitte ainult meie tulevikku, vaid ka meie mineviku," kirjutas ta peale sõja algust Venemaa valitsuse kuritegude kohta Ukrainas. Praeguseks on Borodina nimi avalike sõjavastaste väljaütlemiste eest Venemaa afiššidelt kustutatud.

Borodina detektiiviloo tõlkis eesti keelde Veronika Einberg, lavastas Tatjana Kosmõnina ning lava- ja kostüümikujunduse lõi Piret Peil. Lavastuse koreograaf on Olga Privis, video- ja valguskunstnik Rene Topolev, helikujundaja Vladimir Džumkov ja animaator Daria Dementeva.