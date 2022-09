Kellerteatri lavale jõuab lastelavastus "Kunksmoor"

"Kunksmoor" räägib heasüdamlikust nõiast, kes elab keset merd tillukesel saarel. Temas on kogu maailma tarkus, aga ka lustlik laps, kes armastab tuulistel öödel õhupalliga ringi lennata ja lorilaule jorutada. Ühel maruööl leiab Kunksmoor karile jooksnud laeva ja lainetest meremehe kapten Trummi, kelle moor surmast päästab ja terveks ravib.

Lavastaja Jaanika Juhanson sõnas, et Aino Perviku "Kunksmoori" lavastama asudes avastas ta kui karm ja inimlik see lugu võib kohati olla. "Kohtuvad kaks üksikut inimest, kes väga tahaksid koos olla, aga lihtsalt ei oska. Sõprus ja armastus on olulised teemad nii väikestele kui suurtele. Ma ei mäletanud kui inimlik ja võimas on Kunksmoori tegelaskuju ning kui ilus ja poeetiline sõnakasutus selles tekstis on," kirjeldas ta.

"Püüame näitlejatega teha üsna palju fantaasiat nõudvat ja mängulist teatrit. Lapsele on see ilmselt hästi tuttav olukord – tal on mingid asjad, millega ta hakkab mängima ja nendest tekibki kogu maailm. Meie "Kunksmoori" maailm koosneb erinevatest rütmi- ja keelpillidest, millest ehitame oma helimaailma," selgitas lavastaja.

Nimitegelasena astub lavale Liia Kanemägi ja kapten Trummi rollis on Riho Rosberg. Kunstnik on Johannes Valdma, helilooja Argo Vals ja valguskunstnik Märt Sell.