Kellerteatris esietendub algaval hooajal viis uut põnevikku

Oktoobri alguses jõuab Kellerteatris nooremate põnevikusõprade ette lavastus "Kunksmoor". Uue lavaversiooni Aino Perviku armastatud nõialugude põhjal dramatiseerib ja lavastab Jaanika Juhanson. Kunksmoori rollis saab näha Liia Kanemägi ja kapten Trummi mängib Riho Rosbergi. Stsenograafia loob lavastusele Johannes Valdma, seda valgustab Märt Sell ja helimaailma kujundab Argo Vals.

Samuti saab uuel hooajal näha närvekõditavat psühhotriller "Skiso" – uus algupärane näidend, mis mängib eelmise sajandi ühe kurikuulsama sarimõrvari Edward Theodore Geini eluloo, Robert Blochi jutustuse ning Alfred Hitchcocki filmi "Psycho" motiividega. Põnevas loos astuvad lavale näitlejad Elina Reinold, Meelis Kubo ja Liis Haab. Lavastajaks on näidendi autor Vahur Keller, koreograafiks Kristina Paškevicius, lavaruumi ning kostüümid loob Britt Urbla Keller ja valguskujunduse Rene Topolev.

Veebruari alguses näeb väikesel Kellerteatri laval seni suurimat truppi, kui lavastaja Tatiana Kosmõnina käe all valmib tänapäevane detektiivilugu Polina Borodina "Mets", milles osaleb kaheksa näitlejat. Krimiloo peaosades on Maria Teresa Kalmet ja Veljo Reinik, kunstnikutöö teeb Piret Peil, animaator on Daria Dementeva, video ja valguse kujundab Rene Topolev, koreograafia loob Olga Privis ja helikujunduse Vladimir Džumkov.

Teatrikuu lõpeb pidulikult John Fowlesi trilleri "Liblikapüüdja" esietendusega. Selle modernismi klassiku põneva pahempidise armastusloo dramatiseerib ja lavastab Kersti Heinloo, stsenograafia loob Kristjan Suits, valgused kujundab Rene Topolev, liikumisjuhiks on Raho Aadla ja heliloojaks Raido Linkmann. Frederick Cleggi ja Miranda Grey rollides näeb Kellerteatri laval Sander Roosimägi ja Henessi Schmidti.

Suvel purjetab Kellerteater Püssirohuaida paekivimüüride vahelt Viinistu Kunstisadamasse, et tuua seal juuli alguses publiku ette Agatha Christie üks kuulsamatest trilleritest "Kümme väikest". Põneviku lavastab Vahur Keller, Viinistu katlamaja kujundab Sõdurisaare pahaendeliseks külalistemajaks Britt Urbla Keller, koreograaf on Kristina Paškevicius ja valgust ning varje teeb Rene Topolev.

Tallinna Püssirohuaidas toimuvaid etendusi saab kogu hooaja vältel vaadata ka veebiülekannetena Kellerteatri televisiooni platvormil kõikjal üle Eesti või mujal maailmas.

Uue formaadina alustab Kellerteatri televisioon novembris põnevatele lugudele pühendatud jutusaadetega "Põnevike klubi", kus jazz-muusika saatel vesteldakse heade põnevuslugude autorite ja teiste asjatundjatega. Pühapäevaõhtusi salonge saab vaadata nii Kellerteatri saalis kui otseülekandena teatri kodulehel.

Uue hooaja avab Kellerteater Martin Alguse tõelistel sündmustel põhineva krimitrilleri "Midagi tõelist" etendustega 14. ja 15. septembril. Lisaks on sügisel mängukavas Edgar Allan Poe ja Vahur Kelleri mõrvamüsteerium "Marie Roget' mõistatus", David Foley triller "Afäär", Sandra Lange ja Soile Mäkelä sõnatu üksilduskomöödia "Madame Brigitte" ja Anthony Shafferi psühhotriller "Mäng". Novembris on võimalik veel viimaseid kordi vaadata Indrek Hargla kahest kummitusloost koosnevat lavastust "Kodukäijad" ning detsembris näeb Kellerteatris vaimude müsteeriumi "Hingede tund" ja laste jõulupõnevikku "Kelder".