Pühapäeval esietendub Kellerteatris psühhotriller "Skiso"

Kellerteatri uuslavastus "Skiso" on psühholoogiline triller, mis on inspireeritud "Plainfieldi guuli" Edward Theodore Geini elust, Robert Blochi loost "Psycho" ja Alfred Hitchcocki samanimelisest filmist.

"See, kuidas surnud kontrollivad elavate inimeste elusid on - lisaks heale dramaturgia materjalile - ka väga eluline ja ajatult aktuaalne teema," kommenteeris näidendi autor ja lavastaja Vahur Keller uue lavaloo tagamaid,

"Meie mälestustes elavad edasi kõik meile olulised inimesed – me peame nendega vahel dialooge ja teinekord annavad nad meile nõu. Ammu surnud inimesed mõjutavad tänini tervete rahvaste saatusi. Vahel nende kehasid ei maeta vaid säilitatakse peale surma, et inimesed saaksid esivanematega ka füüsiliselt samas ruumis koos edasi elada ja suhelda. Mõnikord on meie peades ka meid endid mitu. Vahetevahel oleme me kõik skisod."

Närvekõditava loo lavastas näidendi autor Vahur Keller, lava ja kostüümikujunduse lõi Britt Urbla Keller, kaaslavastaja ja koreograaf on Kristina Paškevicius ning valguskunstnik Rene Topolev.

"Skiso" esietendust saab jälgida ka veebiülekandena oma kodusel ekraanil Kellerteatri kodulehelt 27. novembril algusega kell 19. Sel aastal näeb lavastust veel 29. ja 30. novembril ja seejärel taas alates 18. jaanuarist.