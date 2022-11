Kellerteatri "Skiso" kompab piire elavate ja surnute maailma vahel

Eesti põnevusteatri Kellerteatri uuslavastus "Skiso" on psühholoogiline triller, mis on inspireeritud ameerika mõrtsuka ja laibaröövli Edward Geini elust ning Alfred Hitchcocki kultusfilmist "Psühho".

Vahur Kelleri lavastus kompab hägusaid piire elavate ja surnute maailma vahel mis nihkuvad vahel ühele, vahest teisele poole. Lavastuses mängivad Elina Reinold, Meelis Kubo ja Liis Haab.

"Surnud on vahel väga elus meie mälestuses, ja kui me tahame väga tähelepanelikult midagi või täpselt meelde tuletada, siis me peame sellesse mälestusse tagasi minema," selgitas "Aktuaalsele kaamerale" osatäitja Elina Reinold.

"Mõnel hetkel me usume isegi selle mälestuse sees olles, et see kõik toimub. Selles mõttes on see roll palju vabadust pakkuv, mõnes mälestuses võib teha nii nagu tegelikult oli, ja teises mälestuses võib seda, kes parasjagu meenutab, natukene ka petta ja teda tõe välja selgitamisel eksitada," lisas ta.

Osatäitja Meelis Kubo ütles, et see on põnev selles mõttes, et see on seesama Hitchcocki "Psühho", mida me kõik teavad, aga siis tuleb välja, et väga paljud seda ei mäleta.

"Hästi tore, et siin on väga palju avastamist. See on hoopis teistmoodi lugu, me võime justkui eeldada, et see toimus enne seda, kui nägime seda "Psühho" lugu, aga see on üks igavesti kummaline peadpööritav põnevik," jätkas ta.

"Kui tulla vaatama, siis täitsa lõpus saad enam-vähem aru, mis toimus ja siis võib-olla tahaks ühe korra veel vaatama," lisas Kubo.

Kellerteatri etendusi saab vaadata nii Uue tänava teatrimajas kohapeal kui ka otseülekande vahendusel.