Kellerteater toob lavale trilleri "Afäär"

Otseülekandes vaatab etendust ka põnevuskirjanik ja teose autor – Ameerikas elav David Foley. Kellerteatri interpretatsiooni taga on lavastaja Andres Roosileht, tuues lavale Liina Tennosaare, Rauno Kaibaineni ja Riho Rosbergi.

"Esimesel lugemisel hoidsid ootamatud pöörded tegelaste vahelistes suhetes pinget. Nüüd, enne esietendust, on veelgi põnevam vaadata, kuidas see kogenud näitlejate kehastuses laval ellu ärkab ja lihasse jõuab," sõnas lavastaja Andres Roosileht.

Näidendi peategelane on Camille Dargus, kes elab New Yorgis glamuurses katusekorteris. Tüdinuna ühest järjekordsest igavast õhtust, kutsub ta endaga koju noore ettekandja Billy. Noormehel on aga rohkem külgi, kui esmapilgul paistab. Nii algab ootamatute pöörete ja topeltmängudega teekond Camille'i enda minevikku.

"Afääri" autori David Foley näidend "Deadly Murder" nomineeriti 2008. aastal olulise põnevuskirjanduses jagatava auhinna Edgar Awardiga. Selle Edgar Allan Poe mälestuseks nimetatud tunnustuse pälvis esimesena Agatha Christie 1955. aastal.

Suvel mängitakse uuslavastust ka Anija mõisas.