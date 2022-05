Sander Pukk lavastusest "Midagi tõelist": see pole ilus armastuslugu

Martin Alguse kirjutatud näidendis avaneb läbi kahe tegelase silmade tume lugu, mis puudutab närvilise ja anonüümse kaasaegse ühiskonna tabusid. Inimese patoloogilisele ihale tuuakse vastukaaluks igatsus läheduse ja armastuse järele. Näidendi lavastas Sander Pukk, laval on Andres Roosileht ja Toomas Täht.

Lavastaja Sander Pukk selgitas, et selle loo käivitav jõuab elab kahe tegelase sees, kes on väga erineva sotsiaalse taustaga. "Neil on mõlemal soov ikkagi omada lähedussuhet, mis nende hinge paitaks," ütles ta ja lisas, et tegu pole kahjuks ilusa armastuslooga. "Samas on ta väga põnev lugu, kus tegelased läbi sellise kaasaegse suhtlusviisi sattuvad omavahel kuritegelikku suhtesse."

Osatäitja Toomas Tähe sõnul saab laval näha, kuidas üks inimene ikka täiesti mööda mõtleb ja valesti asjadest aru saab. "See võib olla kohati õudne, võib-olla isegi tänapäeval, kui me vaatame, mis ümberringi toimub, kui õudne võib kõik maailm olla."

"Midagi tõelist" esietendub Kellerteatris 25. mail.