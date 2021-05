Kellerteatris esietendub sõnadeta maskilavastus "Madame Brigitte"

"Madame Brigitte" on sõnadeta maskiteatri lavastus üksilduse eest põgenevast daamist, kus kogu kõne saab edastatud vaid miimika ja füüsise kaudu. Madame Brigitte'i poolmaski, mis jätab vabaks näo ülaosa, on loonud nimiosa kehastav Sandra Lange ise, kes on loonud maske juba üle kümne aasta.

"Sandra Lange võttis minuga eelmisel sügisel ühendust ja ütles, et teeb monolavastust Kellerteatris ning otsib füüsilisele teatrile spetsialiseerunud lavastajat. Paar aastat tagasi kohtusime Sandraga ühes mu klounitöötoas. Mäletan, et olin väga lummatud tema kohalolekust laval," rääkis Mäkelä.

"Sandra on tõeliselt andekas etendaja, tal on nii loovust, oskust oma nukutegelast viimistleda, suurepärane kujutlusvõime ja miimika täpsus, lisaks omajagu klounile kohast huumorit ja hullust ning eestlaslikku anarhiat," lisas ta.

"Olin näinud ka pilte tema maskist ja maskitegelasest proua Brigitte'ist varem, nii et jah-ütlemine ei olnud raske otsus," tunnistas Mäkelä.

"Madame Brigitte'i" lavastaja on Soile Mäkelä (Soome, Teatteri Metamorfoosi), lavastaja assistent Minka Laukniemi (Turu Kunstiakadeemia), dramaturgid Soile Mäkelä, Sandra Lange ja Minka Laukniemi, lavastuse kunstnik Sandra Lange, helilooja Siim Aimla, valguskunstnik Rene Topolev.

Etendused toimuvad Kellerteatris 26. ja 27. mail ning 17. ja 18. juunil kell 19.

Soile Mäkelä on soome teatrikunstnik ja -pedagoog, kes 1996. aastast on keskendunud eelkõige just teatrimaskidele ning kasutanud maske nii õpetamisel kui kunstis. Helsingi Metamorfoosi teatris vastutab Mäkelä haridusprogrammi ja maskide valmistamise eest, töötab vabakutselisena ka teiste organisatsioonide juures, näiteks Turu Kunstiakadeemia tsirkuseosakonnas.