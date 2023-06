Pildid: Viinistu kunstimuuseumis avati Jüri Arraku stuudionurk

Väljapaneku kuraatori ja kunstikeskkonna NOBA.ac juhi Andra Orni sõnul oli Jüri Arraku jaoks väga oluline, et tema loomingu paremik säiliks ühtsena ning oleks avalikkusele eksponeeritud. "Jüri Arraku stuudionurgas pidasin kuraatorina oluliseks, et muuseumikülastaja saaks kohe sisenedes kunstniku maalide keskel võimsa emotsiooni. Kui on aga rohkem aega uudistada, on vitriinidest võimalik leida huvitavaid detaile, näiteks Jüri poolt disainitud ukselink, mis nõukogude kodudes üsna tavapärane oli, või uurida fotoseinalt fakte tema loomingu ja loomeprotsessi kohta."

"Stuudionurgas on väljas ka Jüri värvid ja molbert, millel tema lõpetamata maal, ning loomulikult tema kuulus maalikittel ja särk. Väljapanekut saadab Jüri kõmisev hääl, kus ta räägib tehisintellektist, millel oli koht tema maailmavaates juba 90ndatel," selgitas Orn.

Väljapanekul on eksponeeritud kunstniku legendaarsest stuudiost pärit esemed alates maalitarvetest nagu molbert, värvid ja tema tuntud kittel kuni viimase lõpetamata maalini. Fotomaterjal tutvustab aga kunstniku loomingutee eri tahke ning heidab pilgu Jüri Arraku maailma. Lisaks on stuudionurgas väljas Arraku algkooli aegsed joonistusi, esimese personaalnäituse külalisteraamatut ning valikut Arraku valmistatud medalite kavanditest, ekslibriised, graafikat ning gobelääni.