Galerii: Viinistul avati Maara Vindi ja Marje Taska näitused

Marje Taska on eelkõige tuntud oma abstraktsete ja geomeetriliste vormide poolest, samas kunstiteadlastele on silma jäänud just tema installatsioonid. Pärast õpinguid Tõnis Vindi juures jätkusid kunsti- ja keeleõpingud Rootsis. Hetkel on kunstniku kodulinnaks Stockholm, kus ta paralleelselt Tallinnaga elab töötades vabakutselise kunstniku ja kuraatorina.

Viinistu Tünnigaleriides saab näha Taska reljeefide seeriat "Terra Mater", mis on loodud Malmö kunstihalli näituseks 2001. aastal. Näituse tutvustuses selgitab kunstnik, et me elame petlikul ajal, kus kogu me eksisteerimine inimgrupina on küsimärgi all. !Paljud meist ei jõua enam lugeda uudiseid või ei usu neid. Võimukoridorid on pikad ja salajased, – kes on need, kes tegelikult otsustavad? Mis toimub me planeediga, kas me teame kogu tõde?"

Maara Vint on alates 1989. aastast Eesti Kunstnike Liidu liige ja esinenud vabariiklikel näitustel alates 1972. aastast, kui ta oli alles keskkooliõpilane. Kunstnikul on olnud üle 20 isikunäituse, ta on esinenud perekonnanäitusega Soomes ja Novosibirskis ning koos Mare Vindi ja Andres Toltsiga ühisnäitusel Brüsselis ja Luksemburgis.

Maara Vindi Viinistul eksponeeritava näituse "Igal hommikul Arm on uus" teosed on kantud fantaasialennust ja kujutavad kunstnikule armsaid motiive nagu kalliskivid, lilled, loomad ja vee elanikud. Paljud teosed on ka muinasjutulise sisuga, lisaks on eksponeeritud Maeterlicki näidendist "Pelleas ja Melisande" inspireeritud samanimeline temperamaal ning valik religioossetest teostest. Teosed on valminud erinevates joonistustehnikates, nende seas on tušijoonistusi, temperamaale, akvarelle ning kasutatud on ka akvarell- ja metallikpliiatsit.

Näitused on Viinistu kunstimuusemi Tünnigaleriides avatud 2. juulini.