X!

Tallinnas Õpetajate majas avati Jüri Arraku ülevaatenäitus

Kunst
Graafikakoja ja GÜ Galerii avamine
Graafikakoja ja GÜ Galerii avamine Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Kunst

Kunstnik Jüri Arraku 90. sünniaastapäeva tähistavate sündmuste jada algas kolmapäeva ülevaatenäitusega galeriis Tokko ja Arrak. Tallinnas Õpetajate majas on väljas valik graafikat ja joonistusi ühise pealkirja all "Jüri Arrak 90. Tuntud ja tundmatu".

Kronoloogilises järjekorras paigutatud tööd on ühtlasi fragmendid kunstniku elust. Kõrvuti on varem nähtud ja hästi tuntud graafilised lehed ning kunstniku oma lõbuks valminud joonistused, millest paljud pole avalikkuse ette varem jõudnudki.

"Kui võrdleme joonistusi ja graafikat, siis graafikas tunneme juba algaastatel Jüri käekirja ära," sõnas näituse koostaja Kai Olivia Arrak. "Pliiats pidi tal käes olema ja kui ka graafiline leht sai valmis, siis ta leidis võimaluse seda koloreerida. Ta tahtis kogu aeg töötada, ta armastas töötada, armastas oma kunsti, ütles, et inspiratsiooni ei ole kunagi oodata, ta on igal pool meie ümber olemas."

Näitus "Jüri Arrak 90. Tuntud ja tundmatu" jääb avatuks 26. veebruarini.

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

kultuuri kodu

Värsked artiklid

18:36

Kristjan Kannukene avas Viimsi Artiumis kümme aastat küpsenud projekti

18:25

Tallinnas Õpetajate majas avati Jüri Arraku ülevaatenäitus

18:13

Kumu dokumentaali programmijuht: filmid peavad üllatama, mitte olema turvalised

15:33

Kaschan: Ikstena tõi ühe pere naiste lood niivõrd rikkalikult esile

13:06

Aivar Kulli ajalootund. Oskar Luts kui sõjakirjanik

12:14

"OP" alustab aastat koos Margus Saare ja Ave-Marleen Reiga

11:33

Yasmyn: olen kogenud, kuidas saavutused ja edu mõjutavad mu loomeprotsessi

10:41

Dreamscape festivali järelpeol astub üles Londoni tšellist ja helilooja Jo Quail

10:07

Kanuti Gildi Saalis jõuab Eesti publiku ette Kristina Normani uus dokumentaallavastus

10:00

Arvustus. Lõunaosariikide Poirot tegutseb jälle

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

08:29

Selgusid Eesti muusikaauhindade nominendid

06.01

Vanemuise teater nimetas ennast rahvusteatriks

12:14

"OP" alustab aastat koos Margus Saare ja Ave-Marleen Reiga

05.01

USA filmikriitikud valisid aasta parimaks filmiks "Üks võitlus teise järel"

10:00

Arvustus. Lõunaosariikide Poirot tegutseb jälle

06.01

Selgusid Muuseumiroti nominendid

06.01

Jupiter esitleb Põhjamaade ja Balti filmikunsti

05.01

"Avatari" kolmas osa on vähem kui kolme nädalaga miljard dollarit kassatulu teeninud

06.01

Riste Sofie Käär: valesti tegemine toimib väga hästi

06.01

Galerii: Elisa Ritsingu näitus kujutab naiselikkuse erinevaid rolle

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo