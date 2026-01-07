Tallinnas Õpetajate majas avati Jüri Arraku ülevaatenäitus

Kunstnik Jüri Arraku 90. sünniaastapäeva tähistavate sündmuste jada algas kolmapäeva ülevaatenäitusega galeriis Tokko ja Arrak. Tallinnas Õpetajate majas on väljas valik graafikat ja joonistusi ühise pealkirja all "Jüri Arrak 90. Tuntud ja tundmatu".

Kronoloogilises järjekorras paigutatud tööd on ühtlasi fragmendid kunstniku elust. Kõrvuti on varem nähtud ja hästi tuntud graafilised lehed ning kunstniku oma lõbuks valminud joonistused, millest paljud pole avalikkuse ette varem jõudnudki.

"Kui võrdleme joonistusi ja graafikat, siis graafikas tunneme juba algaastatel Jüri käekirja ära," sõnas näituse koostaja Kai Olivia Arrak. "Pliiats pidi tal käes olema ja kui ka graafiline leht sai valmis, siis ta leidis võimaluse seda koloreerida. Ta tahtis kogu aeg töötada, ta armastas töötada, armastas oma kunsti, ütles, et inspiratsiooni ei ole kunagi oodata, ta on igal pool meie ümber olemas."

Näitus "Jüri Arrak 90. Tuntud ja tundmatu" jääb avatuks 26. veebruarini.