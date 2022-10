Arraku mälestuseks: mullu valminud portreesaade "Jüri Arrak. Tagasivaatav mees"

Portreesaates sõnas Arrak, et ateljee on tema teine kodu, mis tal on olnud alates 1977. aastast. "Seal on selline maailma oma energiate ja kõigiga, et ma hea meelega seal loen ja pikutan ja joonistan või maalin," ütles ta ja lisas, et umbes poole seitsmest õhtul ta tuleb koju. "Vahel käime abikaasaga mere ääres jalutamas ka."

"Tasapisi, ega kuhugi kiiret ei ole, ega keegi ei oota neid pilte, need on mu enda jaoks," kinnitas Arrak ja lisas, et kuus valmib ta umbes kaks tööd. "Pildi sees ma elan."

Saate lõpus tõdes Jüri Arrak, et seda ta ei osanud oodata, et 85. sünnipäeva puhul on tal võimalus niiviisi sõpradega suhelda. "Nüüd tuleb oodata 90. sünnipäeva."

Kunstnik Jüri Arrak lahkus meie seast ööl vastu pühapäeva 85-aastasena