Galerii: Vilen Künnapu avas Viimsis maalinäituse "Villu lendab"

"Villu lendab" viib publiku omamoodi rännakule Tallinnast Kreeka saarte ja Mehhikoni. Näitusel on maale, mis on valminud sel aastal, nende hulgas müstilise Kreeka saare Samose seeria. Samuti on väljas Künnapu varasemad maalid erinevatest majadest, linnadest, saartest ja looduslikest paikadest, mõned portreed ja inimfiguurid.

Galerii teisel korrusel näeb väikest katkendit ka Künnapust valmivast dokumentaalfilmist.

"See kujundus, mis siin on, ma kujutasin ette, et need on nagu aknad. Need aknad on sellisesse teise, kõrgemasse ja õnnelikumasse reaalsusse – seal, kus ma elan, kus on palju värve ja kus on kõik mõnus ja kena. Ma tunnen nii suurt rõõmu sellest kõigest, Kreeka saared ja Santorini ja viimati olime Samosel. Uued pildid ongi Samose pildid kõik," tutvustas Künnapu.

"Villu lendab" on Viimsi Artiumi kaasaegse kunsti galeriis avatud 28. aprillini.