Kunstnik Markku Hakuri: kunst on tegu, protsess ja maailmataju, mitte toode

Markku Hakuri on lisaks kujutavale kunstile tegelenud keskkonna- ja teatrikunstiga ning olnud mitmete maailma kunstikõrgkoolide õppejõud.

Käesolev näitus sai alguse projektist "1095 päeva – märkmed joonistaja päevikust", mil kunstnik skitseeris igal hommikul ühe pildi Helsingin Sanomatis ilmunud pressifotost. Valminud figuurikesed andsid ainet uuteks erinevates žanrites töödele.

Markku Hakuri lausus, et tegelikult jutustab ta oma teostega lugusid iseendast ja ümbritsevast maailmast.

"Kunst on tegu, mitte toode. Kunst on protsess, mitte toode. Kunst on informatsioon, mitte toode. Kunst on kõik need asjad, mis juhtuvad eluvalikutest. Kunst on maailmataju, mitte toode. Kunst on viis jutustada teistele inimestele piltide kaudu. Mõnikord see õnnestub, mõnikord mitte," sõnas kunstnik.

Galerii teisel korrusel on väljas Markku Hakuri poja, fotokunstnik Antti Hakuri videoteos.

"Olen alati oma töödes lähtunud kuuluvuse tunde otsimisest. Olen elanud väga palju välismaal, üle kümne aasta, ja mul pole olnud sellist kindlat kodu.

Seega võib seda siduda selle kuuluvuse tunde otsimisega, kuid nüüd olen võtnud uue tahu, uurin tehisaru ning selle mõju ühiskonnale ja kunstile. See video, mida siin galeriis esitlen, põhineb dialoogidel tehisaruga sellest, millisena näeb tehisaru inimese ja inimkonna tulevikku," selgitas Antti Hakuri.

Näitus on avatud juuli keskpaigani.