ERSO esineb techno-muusika klubis Hall

"Stereo Is King" on üks "Audiospaa" kontsertidest, mis toob ERSO kammerkoosseisud oma tavalisest saalist välja, et pakkuda põnevat akustikat ja avastamisrõõmu nii endale kui ka kuulajatele.

"Siin saalis teeme kontserti koostöös DJ Ivo Nariesiga," tutvustas ERSO peadirigent Olari Elts. "Mängime minimalistlikku klassikat."

Reisimist ja uutes saalides mängimist tuleb ERSO-l sel hooajal ette veelgi. Sama sarja raames rännatakse ka Fotografiskasse.

"Lähme mängima saalidesse, kus pole kunagi mänginud, nende hulgas Pariisi, Nürnbergi, Münchenisse ja kümme kontserti on Inglismaal erinevates saalides," lausus Elts. ""Audiospaa" sarja tahame eelkõige sellistes saalides mängia, kus saame endast hoopis teistsugust poolt avada."

Peamiselt techno-muusika üritusi korraldavas klubis Hall on toimunud nii konverentse kui live-kontserte, aga kammerorkestri muusika kõlab nende seinade vahel esimest korda.

Klubi asutaja Elena Natale sõnul leidub kaasaegses klassikalises muusikas abstraktsust samamoodi nagu elektroonilises muusikas, mistõttu sobib ERSO kontsert Halli hästi. "Me saame 5-aastaseks sellel neljapäeval ja on tore, et siin on midagi uut ja auväärset meie sünnipäeva jaoks," lausus Natale.