Hortus Musicus tähistab sel nädalal 50. tegutsemisaastat

Hortus Musicus on üks kahest Eesti Kontserdi koosseisu kuuluvast loomingulisest kollektiivist. Ansambel asutati toonase Tallinna Riikliku Konservatooriumi viiuliüliõpilase Andres Mustoneni eestvedamisel ja on omal alal vanim tänini katkematult tegutsev ansambel Ida-Euroopas ning üks väheseid nii pikaealisi maailmas. Nende repertuaaris on nii vanamuusika, varajased sonaadid ja 17.–18. sajandi vaimulikud suurvormid kui ka nüüdisautorite looming, mis sageli loodud just neile.

"Eesti on 30 aastat taas vaba olnud, Hortus Musicuse viiekümnest aastast on see olnud suurem osa, aga alustati hoopis teistes oludes. Viiskümmend on väärikas tähtpäev ja Hortus on teinud väga ilusat tööd – seda suuresti tänu igipõlemismootori Andres Mustoneni püssirohule," ütles Eesti Kontserdi juht Kertu Orro.

Sünnipäevakontserdid saavad alguse 13. septembril Pärnu kontserdimajas, edasi liigutakse 14. septembril Jõhvi kontserdimajja ja 16. septembril Vanemuise kontserdimajja. Sünnipäevapidu koos raamatuesitlusega peetakse 17. septembril Tallinnas Estonia kontserdisaalis.

Samuti esitletakse Tallinnas kontserdi eel raamatut, mis kajastab ansambli ajalugu, inimesi, tegevust ja rolli Eesti kultuuriloos. Raamatu autor on Saale Fischer, toimetanud Tiina Mattisen ja kujundanud Kaire van der Toorn-Guthan.

Lisaks on ajaloomuuseumis avatud näitus "Muusika aed. Hortus Musicus 50". Näituse kuraator ja lavastaja on Jaanika Juhanson, väljapanek on avatud kuni 29. jaanuarini.