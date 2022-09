Andres Mustonen Hortus Musicuse esimesest kontserdist: inimesed olid vaimselt valmis

Mustonen tõdes, et 50 aastat tagasi antud esimene kontsert on tal endiselt väga meeles, sest ettevalmistus, mis kontserdile eelnes, oli niivõrd intensiivne. "See oli täiesti uskumatu, kui palju me tegime proove ja proovsime avada seda, mida me veel ei teadnud," kirjeldas ta.

Mustonen meenutas, et kuigi inimesed päris täpselt ei teadnud, mida Hortus Musicuse kontserdilt oodata, olid nad selleks emotsionaalselt väga valmis. "Neid helisid, polüfooniat ja koloriiti, polnud nad varem kuulnud, sest need olid esimesed kontserdid Eestis, kus sellist muusikat mängiti. Vaimses ja emotsionaalses mõttes olid inimesed selleks valmis," sõnas ta.

Lisaks varajasele muusikale, kuulub Hortus Musicuse repertuaari ka uuema aja muusika. Mustonen nentis, et kuigi 50 aastaga pole kontsertidelt publik ära kadunud, on siiski mingil määral kadunud väline uudishimu. "Uudishimu on üks tähtsamaid asju elus ja kui seda pole, siis pole mõtet elada."