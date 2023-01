Andres Mustonen: milleks suhelda inimestega, kes ei ole sinuga samas maailmas?

Sel nädalal sai taas hoo sisse Eesti üks vanimaid barokkmuusika festivale Mustonenfest. Festivalist ning muusikategemisest käis kultuurisaates "OP" rääkimas viiuldaja ja dirigent Andres Mustonen, kes tõdes, et koostööd tuleb teha just nende inimestega, kellega oled vaimselt ja loominguliselt samas maailmas, sest vastasel juhul on tegemist hoopis poliitikaga.

Enam kui 30 aastat festivali vedanud Mustonen märkis, et tegevusega, mis väsitab, ei tasu tegeleda, mistõttu on ta endiselt festivali korraldamisega hoos. "Ainus valem on see, et kogu su tegevus annab kogu aeg energiat juurde ja siis on su elu õnnelik ja vitaalsust ning energiat täis," kirjeldas ta.

Laupäeval toimub Estonia kontserdisaalis kontsert "Lootus", mille raames astub lavale ka Itaaliast pärit tšellist Mario Brunello, kellega on Mustonen ka varem koostööd teinud. "Üldiselt käivadki sellel festivalil need inimesed, kellega ma koos olen mänginud. Teistmoodi ei ole mõtet. Loominguliselt on mõtet tegeleda siis, kui te olete loominguliselt samal liinil. Milleks peab suhtlema nendega, kes ei ole sinu sõbrad ja kes ei ole vaimselt sinuga samas maailmas? Siis tuleb poliitika. Mina poliitikaga ei tegele."

Oma koht on festivalil ka orientaalmuusikal. Mustoneni sõnul on orientaalmuusika nagu mesi. "Orientaalne maailm on selline, et kui sa sinna sisse lähed, siis sa sulad sellesse," kirjeldas ta. "See on nii värviline, nii rikas, nii hea."

Dirigent märkis, et orientaalse muusika puhul ei tasu karta, et see on põhjamaa inimestele võõras ja teise temperamendiga, kui muidu harjunud ollakse. "Ärme lähe otsima oma asja naabri juures või maakera teiselt poolelt. Tuleb oma süda avada ja lasta nii palju kui võimalik sisse tulla. Kui su süda on lahti, siis sinna tuleb nii palju, et sa ei jõua vastu võtta, sest maailmas on iga inimene ja iga kunstnik unikaalne. Fantastiline on seda tajuda."

29. jaanuaril tuleb Estonia kontserdisaalis ettekandmisele Thomas Tallise neljakümnehäälne teos "Spem in alium". "See on uskumatu, mida on võimalik teha, kui helilooja peas toimub nii palju. 40 eraldi häält ja see kõik kokku kõlab harmooniliselt," nentis ta.

Kooris, mis pühapäeval lavale tuleb, laulab umbes 200 lauljat. "Me teeme kogu aeg proove, meie elu ongi proovid. Ühest ruumist teise ja jälle proovi. Aga see ei ole proov, see on elu. See ongi elu ja see on fantastiline," kirjeldas Mustonen, kuidas esinemiseks valmistutakse.