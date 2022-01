Andres Mustonen: me ei kujuta ette, kui palju rikkamaks muusika meid teeb

Tallinnas ja Tartus algab pärast aastast pausi barokkmuusika festival MustonenFest, mis kestab 6. veebruarini. Festivali kunstiline juht Andres Mustonen usub, et kes suudab muusikat tajuda, hakkab tajuma ka ümbritsevat teistmoodi ning see võimaldab tõusta raskel ajal vaimselt kõrgemale.

Mustonen usub, et barokkmuusika võiks olla see, mis inimesi kõigest ümber toimuvast veidikeseks ajaks kõrgemale võiks tõsta.

"Absoluutselt. Ma üldistaks veel ja ütleks, et kunst hoiab inimesi üleval. Muusikat ei saa katsuda, seda ei saa kätte võtta. Sa pead seda kuidagi tajuma. Missugune õnn on elada maailmas, kui sa hakkad seda tajuma. See tähendab, et ma tajun ka muid asju teistmoodi."

Mustonen märkis, et muusika ja kunsti jaoks võiks võtta rohkem aega. "Me ei kujuta ette, kui palju see meid aitab ja kui palju rikkamaks teeb ning ka rahustab. Ega kunst ole selleks, et närvi ajada. On olemas ka selliseid liine, mis ajavad peast lolliks ja tekitavad vastikust. Aga minu soov on elada harmooniliselt."

Tema hinnangul on see kõik vajalik selleks, et inimesed ei "trambiks nii väga maa peal kinni ja tõuseksid natuke kõrgemale". "Kui sa hakkad seda tajuma, näed sa, et ükskõik mis olukord on, elu on ikkagi ilus. See on suur kingitus, et see meil on."

Neile mõeldes, kes barokkmuusikat pelgavad, märkis Mustonen, et tuleb tulla avatusega. "Kui ilusad Eesti koorid laulavad Monteverdit, siis võib olla kindel, et see on esteetiliselt ilus." Ta lisas, et mingisugust hirmu ei tohi olla.