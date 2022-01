Vadim Repin Arvo Pärdist: temast paremini ei oska keegi öelda

MustonenFestil esineb tänapäeva üheks suurimaks virtuoosiks nimetatud vene viiuldaja Vadim Repin. 27. jaanuari avagala suursündmuseks on Arvo Pärdi teose "La Sindone" uusversiooni esitamine sellisel kujul, nagu heliloojal seda kavandas.

"La Sindone" ümbermõtestamiseks andis teose esimese tõuke Pärdi, Repini ja Mustoneni kohtumine kolm aastat tagasi Laulasmaal Pärdi keskuses.

Andres Mustonen tõdes, et teoses on veel viimasel hetkel tehtud täiendusi.

"See on veel filigraansemaks tehtud, veel sisukamaks. Seal on kogu meie kristliku maailma ideoloogia, risti löömine, ristilt maha võtmine ja üles tõusmine – seda Pärdile omaselt väga nappide vahenditega, aga sisuliselt maagiliste vahenditega."

Lisaks täiendustele partituuris tuli Arvo Pärt ka proovi kuulama, kuidas teos Repini ja Mustoneni esituses kõlab ning andis muusikutele isiklikke juhiseid. "Temalt tulevad alati väga selged, kuid samas olulised märkused. Ja temast paremini ei oska keegi öelda," ütles Repin.

Maailma olulisemates saalides tippmuusikustega koos esinenud Repini sõnul hindab ta ees ootavaid kontserte väga kõrgelt.

Lisaks avagalale Estonia kontserdisaalis esineb Vadim Repin koos Hortus Musicuse ja Andres Mustoneniga ka laupäeval, 29. jaanuaril Arvo Pärdi Keskuses.