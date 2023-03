Kontserdikorraldajad lõpetavad koostöö Andres Mustoneniga

Ehkki Eesti Kontsert ei ole Andres Mustoneni tööandja, vaid muusik osutab vanamuusikaansamblile Hortus Musicus kunstilise juhi teenust, ei pea Eesti Kontserdi juht Kertu Orro koostööd Mustoneniga enam võimalikuks.

"Eesti Kontserdi väärtusi mõõdetakse kõrges eetikas ning lojaalsuses Eesti riigile. Andres Mustonen on oma tegevuse ja suhtumisega näidanud, et ta neist tõekspidamistest ei hooli. Meie jaoks on tegu ületamatu väärtuskonflikti ja usalduse kaotusega, seetõttu lõpetame temaga koostöö," ütles Orro.

Kertu Orro kohtub Mustoneniga esmaspäeval, kõne all on nii Hortus Musicuse kui ka mitme Mustoneniga seotud kontserdi tulevik.

1. aprillil toimuma pidanud Hortus Musicuse kontsert "Teekond Jeruusalemma. Palmipuude püha kontsert" Tallinnas Väravatornis jääb ära ning piletid ostetakse tagasi.

Lisaks Eesti Kontserdile loobusid ka pühapäevase palmipuudepüha kontserdi korraldajad Andres Mustoneni osalusest, ta asendati Endrik Üksväravaga.

Pressiesindaja Reno Hekkonens kinnitas ERR-ile, et Andres Mustonenis kui tippdirigendis ei kahtle keegi, ent antud olukorra valguses ei ole korraldajatel muud võimalust kui dirigent asendada. "Meie kohus on seista nagu üks mees Venemaa küsimuses, ilma eranditeta."

ERR-i kõnedele pole Andres Mustonen korduvatel katsetel vastanud.

Andres Mustonen esines 19. märtsil Venemaal Novosibirskis koos pianist Jekaterina Metšetina ning džässtrompetist Vadim Eilenkrigiga. Metšetina on Putini juures tegutseva kultuuri- ja kunstinõukogu liige, kes kirjutas 2014. aasta märtsis alla Venemaa kultuuritegelaste pöördumisele, millega toetati Vladimir Putini Ukraina- ja Krimmi-poliitikat, vahendas Postimees.