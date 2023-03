Mustonen Venemaal esinemisest: mina ei uuri, kes on roheline, kes on punane

Andres Mustoneni sõnul ei peaks Novosibirskis toimuva Transsiberia kunstifestivali puhul keskenduma sellele, et festivalil on seos Putiniga. "Festival toimub juba kümnendat korda ja mina olen seal viiel korral osalenud, ma olen selle festivali stamm-dirigent, sõbrad," ütles ta ja lisas, et tema seda ei küsi, kellelt festivali jaoks raha tuleb. "Selleks on managment."

"Mina ei surfa internetis ega uuri, kes on roheline, kes on punane, kes on vasak- ja kes parempoolne," rõhutas Mustonen ja lisas, et see kõik on nüüd pärast otsitud. "Ma ei uuri neid taustasid, sest minu kutsuja oli Vadim Repin, minu parimaid sõpru, muidugi, veel lähedasemad inimesed on perekonnas, aga ka muusikute vahel on väga tugevad sõprussuhted."

Ta rõhutas, et Vadim Repin on maailmas tuntud inimene ning ta esineb praegu ka maailmas edasi. "Ta ei esine mingite avaldustega, mõned väljendavad oma seisukohti, aga tema on teretulnud igale poole, Eestisse küll vist mitte," kinnitas Mustonen ja lisas, et sellega ta kursis ei olnud, et pianist Jekaterina Metšetina on end tituleerinud Putini usaldusisikuks. "Nüüd ma tean, et selline asi on olemas, kuigi see on fantastiline pianist, täiesti unelmate pianist, võib-olla nendel on see väljapääs olnud, ega ma ei tea."

"Ma võin kinnitada, et nendel teemadel me ühtki sõna omavahel ei rääkinud, meil oli nii tihe programm ette valmistada, kursused ja muu selline, seega need teemad, mis praegu Eestis esil on, ei olnud kellegi suus," ütles ta ja lisas, et tulevikus tuleb põhjalikumat taustatööd teha. "Just selles mõttes, et ta ei oleks meie vastane."

Hetkel tal Venemaale kutseid ei ole, kuna tema sõnul seal nii pikalt ette ei töötata. "Kui midagi tuleb, siis paar-kolm kuud varem," kinnitas ta ja lisas, et samas teab kogu Venemaa muusikaüldsus, et Andres Mustonen saab 70-aastaseks.

"Mul on väga kahju ja tohutult piinlik, mul on kahju, et see on siinsetele inimestele haiget teinud, aga ka nendest suurepärast muusikutest, kes on pidanud sellisesse olukorda sattuma, see on tegelikult kohutav," mainis ta ja lisas, et tema ise on täielik Putini režiimi vastane.

"Mul on Ukrainas palju sõpru, ma olen seda maad külastanud väga palju, aga täpselt samuti on mul sõprus Venemaal, muidugi rohkem on endiseid, kes on juba Venemaalt lahkunud, aga on ka neid, kes on praegu Venemaal."

See, et kontserdikorraldajad on temaga koostöö lõpetanud, on Mustoneni sõnul veidi läbi rääkimata ning tema selja taga sündinud. "Seda peaks natukene arutama, sest mina peaksin ka andma selgitusi."