Kultuuriministeerium taunib Andres Mustoneni otsust esineda Venemaal

Ministeeriumi kommunikatsiooni- ja rahvusvahelise koostöö osakonna juhataja Meelis Kompus kinnitas ERR-ile, et kultuuriministeerium ei ole Venemaal toimunud esinemise valguses Andres Mustoneniga otse suhelnud. "Küll aga oli Mustoneni lepinguline suhe Eesti Kontserdiga, kes on omapoolsed sammud teinud ning töövõtulepingu üles öelnud," selgitas ta ja lisas, et igasugune kultuurikoostöö Venemaaga on hetkel katkestatud.

"See on olnud ka kompass meie kultuuritegijatele oma otsuste tegemisel, kui neile tulevad pakkumised ühele või teisele festivalile, tuleb tunnustada meie valdkonda, sest sellest põhimõttest on ka lähtutud," mainis Kompus.

"Pretsedente, kus on sellest põhimõttest üle astutud, meile väga palju teada ei ole," sõnas ta ja rõhutas, et selles valguses tuli ka Mustoneni otsus esineda Venemaal väga ebameeldiva ja kurva üllatusena. "Tema otsus on kindlasti taunitav, eriti mõeldes selle peale, mis toimub Ukrainas, me saame praktiliselt iga päev teateid selle kohta, kuidas on purustatud mõni kultuurikeskus ja kuidas rindel hukkuvad ukraina kultuuritegelased, kes kõik oma maad praegu kaitsevad selle agressiooni vastu."

"Seetõttu on täiesti lubamatu ja väga kurb, et Eestist – kes on kõikidel tasemetel Ukraina toetaja – on selliseid kultuuritegelasi, kes pole mõistnud selle tegevuse sügavust ja on teinud otsuse, et esineda sellisel hetkel Venemaal," ütles Kompus

Kompus tõi samas välja, et viimastel aastatel ei ole kultuuriministeerium Andres Mustonenile andnud tegevus- ega projektitoetust. "Ei muusikavaldkonna taotlusvoorudest ega ka "Eesti kultuur maailmas" voorust, ka sellest ei ole viimase kolme aasta jooksul ühtki taotlust Andres Mustonenile antud."

"Meie sõnum on selge: kultuurikoostöö agressorriigiga, mille president on rahvusvaheliselt tagaotsitavaks kuulutatud, ei ole kuidagi tolereeritav ja praegusel hetkel peaksid sellest põhimõttest lähtuma kultuuritegelased, sportlased, ettevõtjad ja tegelikult igaüks meist."