Ansambel Hortus Musicus alustab 55. hooaega Charpentier' ooperiga

Alanud hooaja üheks kõrgpunktiks kujuneb kindlasti prantsuse baroki suurkuju Marc-Antoine Charpentier' ooperi "Aktaion" (1684) ettekanne, teadaolevalt esmakordselt Eestis. Esimese maitseproovi sellest lühiooperist saab publik juba eeloleval pühapäeval toimuval hooaja avakontserdil Tallinna Raekojas.

Järgmised ettekanded on kavas oktoobris ja märtsis Kadrioru lossis, mille peasaali laemaal kujutab sama legendi, millest jutustab ooper: jahimees Aktaioni ja jumalanna Diana kohtumist.

Nigulistes tuuakse kuulajateni 1. novembril, pühakute päeval, keskaegne litaania "Litaniae Sanctorum" ja Burgundia renessansihelilooja Gilles Binchois' "Te Deum". Rohkem Burgundia koolkonna meistrite teoseid kõlab Nigulistes aprillikuisel kontserdil.

Raekojas toimub ansambli traditsiooniline aastalõpukontsert. Maikuu alguses kontserdil "Euroopa sünd", minnakse aga rännakule Euroopa muusikaliste lätete juurde. Esinetakse ka Rakveres, Narvas, Viljandis, Kärdlas, Kuressaares jm.

1972. aastal asutatud ansambli toonasest liikmeskonnast on tänaseni laval neli muusikut: lisaks Andres Mustonenile puhkpillimängijad Olev Ainomäe ja Tõnis Kuurme ning bassilaulja Riho Ridbeck. Aastate jooksul on juurde tulnud tenor Anto Õnnis ja bariton Tõnis Kaumann, instrumentalistidest moodustavad ansambli tuumiku praegu Imre Eenma (viola da gamba), Taavo Remmel (kontrabass), Robert Staak (lauto, teorb) ja Ene Nael (klavessiin, orel). Tihti teeb kaasa viiuldaja Mari-Liis Uibo.