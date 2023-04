Kultuuriministeerium taunib Venemaalt pärit teatri Eestis algavat ringreisi

Piletimüügilehel Piletilevi on müügil viis teater Nitja etendust erinevates Eesti linnades, kuid paljud neist polnud teatri päritolust teadlikud. Eesti Rahva Muuseum, kus välja müüdud etendus pidi toimuma reedel, polnud isegi teadlik, et selline üritus nende lavale tulemas on.

Eesti Rahva Muuseumi direktor Kertu Saks rääkis, et kui muuseumiga ühendust võeti ja uuriti, kas Nitja võiks nende juures etenduse anda, polnud ERM-i töötajad sellega nõus.

"Rohkem suhtlust sellel hetkel ei olnud ja täna anti meile teada, et need piletid on Piletilevis müügil. See oli meile üllatus," selgitas Saks.

Saks rääkis, et olukord, kus ERM-i teadmata pandi nende ruumidesse etendus müüki, on tekitanud situatsiooni, kus teised korraldajad ja külastajad eeldavad, et muuseum on trupile taustakontrolli ära teinud.

"Sellist kontrolli pole olnud, sest ERM polnud sellest, et siia müüakse etendusi, milleks me pole kooskõlastust andnud, üldse teadlik," rõhutas ta.

Kultuuriministeeriumi kommunikatsioonikoostöö osakonna juhataja Meelis Kompus märkis, et ministeerium teatri Eestisse tulekut ei toeta.

"Kui üks kultuuriasutus on Venemaalt pärit ja on meile teadaolevalt esinenud näiteks 2019. aastal Krimmis ja tuuritab pidevalt ka Venemaal, siis siin kindlasti tekivad teatud kahtlused, kas sellisel trupil on kohta meie kultuurilavadel," sõnas Kompus.

Kompuse sõnul pöördub kultuuriministeerium ka siseministeeriumi poole, et siseministeerium hindaks, kas teatri Eestisse tulek võib kujutada ohtu Eesti avalikule korrale.

Teatri Eestisse jõudmise eest vastutav Aleksander Melnik Nitja Eestisse tulekus probleemi ei näe.

"Oleme Eestis väga pikalt käinud ning meil on vaataja, kes on meid väga kaua oodanud. Loomulikult olid piletid välja müüdud, inimesed ootavad meid," sõnas Melnik.

"Ausalt öeldes olen väga kurb, et see nii juhtub ja ma ei saa põhjusest aru. Loodan väga, et probleem laheneb ja saame etenduse lavale panna. Aga kui sellist võimalust pole, siis ei jäägi muud üle, kui piletid tühistada," lausus ta.