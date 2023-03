Mustonen: inimesed, kes Venemaa kontserdist osa said, on tohutult tänulikud

Muusik Andres Mustonen nentis "Ringvaatele" antud intervjuus, et ka tema pere soovitas tal mitte Venemaale esinema minna, ent ta tegi seda siiski, sest arvas, et muusika ja kultuur peaksid ületama poliitilisi vaateid.

"Mina leian, et muusika ja kultuur on ülesed – need abistavad inimesi. "Kõige tähtsam on see, et inimestevahelised sidemed jätkuks, eriti sõprade, kelle sõprus ulatud aastakümnete taha. Neid sildu ei saa nii kergesti purustada," vastas muusik küsimusele, miks ta Venemaad külastas ja seal esines, missest, et isegi ta pere ei soovitanud tal seda teha.

"On olemas peresuhted, sõprussuhted, suhted kolleegidega ... Minu suhted kunstilise juhi Vadim Repiniga on niivõrd sügavad ja niivõrd südamlikud ja see, mida tema teeb – ma hindan seda niivõrd kõrgelt," lisas ta.

"Seda ei ole kindlasti väga meeldiv kuulata, aga selle aja jooksul ei rääkinud me absoluutselt nendel teemadel," viitas Mustonen sellele, et Venemaal olles ei rääkinud ta oma sõprade-tuttavatega Ukraina sõjast.

Mustonen toonitas, et tema tegevus on vaid muusikaga seotud. "Muusika kaudu aitan ma tohutult palju inimesi."

"Minu jaoks on see lahmimine, õudselt kiirustamine, mitte arutamine ja kuulamine," kommenteeris Mustonen Eesti Kontserdi otsust kauaaugne koostöö temaga lõpetada.

"Minu minekul peab olema põhjus, mingit plaani ei ole, aga peab olema põhjus, mida see käik juurde annaks," vastas Mustonen, millal ta taas Venemaad külastada plaanib. Ta lisas, et kodumaal küll taunitakse tema Venemaal käiku, ent need inimesed, kes sellest kohapeal osa said, on tohutult tänulikud.