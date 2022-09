Eesti Kontserdi juht: pole välistatud, et peame kärpima ka kunstilist programmi

Eesti Kontserdi juht Kertu Orro ütles Klassikraadiole antud intervjuus, et lisaks kasvanud energiahindadele on ka publiku hulk viimasel ajal langenud, mistõttu otsivad nad praegu aktiivselt lahendusi, kuidas tulevikus hakkama saada.

Eesti Kontserdi juht Kertu Orro ütles, et seni, kuni asutuse juht tuleb hommikuti oma kabinetti täis indu, ideid ja tegutsemistahet, on kõik hästi. "Kogu meie meeskonnal on praegu muremõtteid ikka palju," tunnistas ta ja lisas, et igas tumedamas olukorras tuleb leida ka päikesekiir.

Eesti Kontsert lõpetas 2019. majandusaasta 675 548 eurose tegevustulemiga, mis on organisatsiooni läbi aegade võimsaim finantssaavutus. Kertu Orro sõnul on rahakott 2022. aasta septembris suuresti käibega väljapoole. "Olen tänulik 2019. aastal tehtud otsustele, millest mitmedki olid pikaajalise mõjuga ja tänu tookordsele majandustulemusele oleme me täna veel elus ja suudame selle aastanumbri elektriarved tasuda".

Tulevik on Kertu Orro sõnul enam kui keeruline, näitena võrdleb ta elektrihinda aasta varasema ajaga: sama tarbimise juures on hind tõusnud 400 protsenti. Eesti Kontserdi hallata on neli kontserdimaja – lisaks Estonia kontserdisaalile ka Vanemuise, Pärnu ja Jõhvi kontserdimajad – ning Peterburi Jaani kirik ehk kokku 27 000 ruutmeetrit kinnisvara. "See on riigi vara, mille säilimise ja arendamise eest vastutab Eesti Kontsert, hiigelsuur hinnatõus on väga hirmutav," nendis ta.

Koroonaviiruse mõjudest ei ole nad veel taastunud ja Orro sõnul ei taastu publiku ostujõud veel lähema kolme aasta jooksul. Publik teeb tema hinnangul oma otsuse, kas ja mida ta läheb kuulama, väga viimasel hetkel. "Publik hulga languse üle on meil peamurdmist küll," tunnistas Orro.

Ressursimahukust arvestades on Orro sõnul täiesti võimalik, et mingil hetkel tuleb hakata kriitiliselt muutma ka sisulisi plaane. "Pole välistatud, et peame hakkama kärpima kunstilist programmi," tõdes ta ja lisas, et hetkel on nad siiski kultuuriministeeriumiga läbirääkimisi pidamas.

Kokkuhoiukohtadena on Orro sõnul plaanis talvel teha võimalikult palju kaugtööd ja koomale tuleb tema arvates tõmmata ka enne kontserti toimuvate proovide arvu suures kontserdisaalis. "Kõiki variante praegu mõeldakse," rõhutas ta ja lisas, et sellele vaatamata toimuvad kõik Eesti Kontserdi väljakuulutatud kontserdid. "Sügishooaeg on planeeritud pisut konservatiivsemalt kui varasematel aegadel ja kuni jaanuarini kõik lubatu ka kehtib, oma publikut me ei peta."

Orro: kaua õppinud spetsialistid peavad saama kasvõi keskmist palka

Ka Eesti Kontsert allkirjastas möödunud nädalal valitsusele saadetud avaliku pöördumise kultuurivaldkonnale lisarahastuse leidmiseks. Orro sõnul ühinesid kirjaga kultuuriorganisatsioonid ühel põhjusel – vajadus lisarahastuse järele kultuurisektoris on praegu eluliselt oluline, tagamaks kultuuri jätkusuutlik toimimine. Kultuuritöötajate palgad ja tegevustoetused on kõige kriitilisemad sektorid, mis on sõelale jäänud. "Kultuuritöötajate palgad on hetkel alla Eesti keskmist palka ja me peame tegema kõik, et väga kaua õppinud spetsialistid, näiteks Eesti Rahvusmeeskoori lauljad, saaksid oma professionaalset tööd tehes kasvõi keskmist palka. Vääriline tasu on juba utopistlik ja idealistlik määratlus, oleks vähemalt Eesti keskminegi palk."

Orro sõnul kimbutab professionaalide palkamiseks vajalik ressursipuudus ka Eesti Kontserti. Nigela töötasu tõttu pole spetsialiste võimalik enam palgata ja mida päev edasi, seda rohkem seda pinget tajutakse. Tema sõnul peab Eesti Kontserdi enda meeskond veel vastu, sest tööl on pühendunud ja kultuuritöötajale omaselt suure südamega inimesed. "Praegu meeskond veel püsib, aga see on väga viimase kriitilise piiri peal," tõdeb ta ja lisas, et hetkel on aga pea võimatu mõelda Eesti Rahvusmeeskoori järelkasvule. "Noored andekad mehed sellise palga eest oma oskusi ära ei anna, mis sellest, et tegemist on maailmas täiesti unikaalse meeskooriga."

Klassikaraadio vahendab Eesti Kontserdi hooaja avakontserdi laupäeval kell 19.00, kui tänavu 50-aastaseks saanud ansambel Hortus Musicus dirigent Andres Mustoneniga eesotsas annab kontserdi "Pool sajandit paradiisiaias". Orro peab koostööd Klassikaraadioga väga oluliseks. "Tänu raadio otseülekannetele saavad kontserdist osa ka inimesed, kellel pole endal mingil põhjusel võimalik kontserti saalis kuulata. Klassikaraadio on kanal, läbi mille meie kontserdid jõuavad paljude inimesteni nii Eestis kui mujal, muusikast saavad seeläbi osa inimesed üle terve maailma. Me oleme selle koostöö eest äärmiselt tänulikud ja loodame selle jätkumist veel pikkadeks aastateks."