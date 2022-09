Eesti muusikaettevõtjad valisid Music Estoniale uue nõukogu

Uude nõukogusse kuuluvad Aivar Sirelpuu (Alexela Kontserdimaja), kes esindab kontsertpaikade vaadet; Maarit Kangron (Eesti Kontsert), kes seisab klassikalise muusika valdkonna eest; Thea Zaitsev (Tier Music juht ja asutaja), kes jätkab nõukogus mänedžmendi ja kirjastaja teemadel; Villem Varik (Viljandi Loomemajanduskeskuse juht), kes aitab fookuses hoida regionaalsust, ja Elena Natale (klubi Hall juht), kes seisab hea klubikultuuri arendamise eest.

Nõukogu uue liikme Eesti Kontserdi peaprodutsendi Maarit Kangroni sõnul on eelmine nõukogu teinud silmapaistvat tööd valdkonna esindamisel. "Mul on hea meel, et meiega jätkab ka eelmine liige Thea Zaitsev, kes kannab edasi olemasolevaid suundi. Omalt poolt loodan hoolitseda selle eest, et säiliks žanriline mitmekesisus. Käsikäes teiste muusikažanritega on meie muusikakultuur märksa rikkalikum, klassikalise muusika turu kompetents ja tundmine aitab meie muusikal veel tugevamalt ja ühehäälsemalt maailmas läbi lüüa."

"Music Estonia esindab erinevaid muusikažanreid ja organisatsioone ja ma arvan, et on väga äge, et meil on Halli laadne klubi ja Eesti Kontsert ühes ja samas nõukogus. Usun, et erinevuses peitub ühtsus, erinevate muusikasektoritega koostööd tehes saame koos tugevamaks. Minu soov on luua selgust öökultuuri- ja majanduse mõistmise osas," sõnas klubi Hall juht ja asutaja Elena Natale.

Music Estonia nõukogul on voli teha ettepanekuid asutuse juhile asutuse arengu, strateegia, vara ja eelarvega seotud küsimustes, võtta vastu uusi liikmeid ja neid välja arvata. Nõukogu koguneb neli korda aastas ja uue nõukogu volitused hakkavad kehtima alates 14. septembrist. Music Estonia tegevjuht on Ave Tölpt.