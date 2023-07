Arenduskeskus Music Estonia avab uue muusikamänedžere koondava haru

Võrgustiku missiooniks on arendada nii rahvusvaheliselt kui ka regionaalselt mänedžeride tegevust, suurendada kontaktibaasi ning elavdada omavahelist koostööd. Nüüdsest on arenduskeskusel kaks suunatud haru, sh kontserdipaiku koondav Music Estonia Live, mis on avatud alates 2019. aastast.

Mänedžeride võrgustikku hakkab juhtima Music Estonia nõukogu liige ja artistimänedžer Thea Zaitsev, kes kujundab Noepi, Alika, Sander Mölderi, Mick Pedaja, Frederik Küütsi ja Raul Ojamaa karjääri ning tegeleb lisaks ka kirjastustegevusega.

Varem on mänedžeride kogukonda kokku toonud pikaajalise kogemusega kultuurikorraldaja ja muusikamänedžer Leelo Lehtla, kes on nüüd nõuandvas rollis võrgustiku liikmena. Ekspertgruppi kuulub ka Music Estonia projektijuht ja mänedžer Marii Reimann.

Thea Zaitseva sõnul on just praegu õige aeg uue haru loomiseks. "Olles isiklikult Eesti muusikaturul toimetanud juba üle kümne aasta, millest esimesed aastad resideerusin Taanis ning seejärel Londonis, on mul olnud rõõm jälgida kõrvalt Eesti muusikaturu professionaliseerumist," sõnas ta.

"Järjepidev areng on toonud valdkonda juurde nii noori entusiaste kui ka juba professionaalselt muusikavaldkonna tugistruktuurides toimetajaid, kes on meie karjääriredeli alguses toimetava muusiku või manageri parimad eeskujud. Just seetõttu oleme Music Estoniaga leidnud, et on õige aeg anda kohalikele tegijatele hoogu juurde just neile suunatud professionaalse haruga, mille eesmärgiks on nii kohapealse muusikavaldkonna omavaheline suhtlus kui ka ekspordi suunal toimetamise innustamine," selgitas Zeitsev.

Music Estonia tegevjuht Ave Sophia Maria Tölpt märkis, et Eesti muusikaettevõtluse suurust arvesse võttes on selline koondumine ainuõige valik.

"Harude loomine muudab ühe alavaldkonna pädevaks rahvusvaheliste võrgustike silmis ja aitab kujundada eri valdkonnas tegutsevatele mänedžeridele vajalikke arutelusid, kus saab käsitleda päevakajalisi väljakutseid ja vahetada kogemusi. Mida rohkem on meil professionaalseid mänedžere, seda paremaid võimalusi suudavad nad luua Eesti artistidele ka mujal maailmas," selgitas Tölpt.

Music Estonia sajapealine liikmeskond koosneb ligi 20 mänedžmendina toimetavast ettevõttest, kus on artistide mänedžere näiteks klassikast, jazz'ist, maailmamuusikast, alternatiivmuusikast ja popmuusikast.

Tölpt lisas, et kindlasti jätkub pidev suhtlus ka teiste valdkondade esindajatega. "Paar nädalat tagasi kutsusime nii Live võrgustiku esindajad (kontserdipaigad ja -korraldajad) kui ka mänedžerid, artistid ja muud ettevõtted (sh stuudiod, kirjastajad, plaadifirmad) kokku ühisteks aruteludeks, et paremini tunnetada iga alamvaldkonna vajadusi, arengusoove ja rahvusvahelise tegevuse suunitlust," rääkis ta.