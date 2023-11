Maailmamuusika esitlusfestivalil Womex toimus Balti fookus

"Tulime kokku kolme riigina ja esitlesime end regioonina ning ühtse Balti turuna," ütles Tölpt Klassikaraadio "Helikajale" antud intervjuus. "See väljendus ka reaalselt ehk esitlusfestivali messialal, kus igal riigil on enda boks. Kui varem olid Eesti, Läti ja Leedu eraldi, siis tänavu esindasid kolm riiki end ühe spetsiaalselt kujundatud Balti fookuse katuse all."

Koostööd põhjamaadega Balti fookus ei välista ja Tölpti sõnul võiks liikuda suunas, kus esitleda end ühiselt Läänemere-äärsete riikidena. "Kui artistid hakkavad tuuritama, siis nad ei tule ainult Eesti pärast. Nad võiksid silmas pidada nii põhjamaade kui Balti turgu. Meie riigid saavad suure võidu, kui seda nähakse mitme riigi ühise koostööna, kus on palju rohkem võimalusi, millest võiks võita iga riik," ütles Tölpt.

Eesti oli koostööpartneritest mitmes aspektis eespool. "Eesti hakkas enda väljepanemist ja professionaalide toetamist varem arendama. Oleme seda ideed Lätisse ja Leedusse edasi kandnud. Võtsime selle mingi hetk oma strateegiliseks eesmärgiks, et toetame oma professionaale, näitame Eestit ja näiteks ei esine lihtsalt tavalise valge boksiga. Sellega tuldi varmalt kaasa," selgitas Tölpt.

"Samas ei ole Eesti Balti Kultuurifondi juhtpartner vaid raha suuremaks esitluseks toodi ära Leedu poolt, kes tahtis ka teha ühisavalduse. Kõigil on omad tugevused. Leedu tuli appi koordineerimisega ja Eesti oma juba algatatud ideedega."

Womexil kohtusid Baltimaad ka ministeeriumide tasemel. "See on oluline, sest siis nähakse seda võimendatud koostööd. Nad näevad kuidas Balti riigid on esindatud, partnereid ja delegatsioone, kuidas oleme finantseeringut ja koostööd algatanud. See muudab ideed enne rahastuse küsimist käegakatsutavaks. Neil tekib arusaam, mida see üldse tähendab," ütles Tölpt.

Kuigi maailmamuusika skenet peab Tölpt piisavalt kirevaks, et läbi võib luua ka esmapilgul kaugete ja võõrastena mõjuvatel turgudel, on tõenäosus leida esitlusfestivalilt agente ja partnereid siiski artisti enda teha.

"Meie muusikaekspordi kontorina üritame neid ettevalmistada. Teeme eelkohtumise, räägime kuidas töötada delegaadibaasiga, kus on üle 2000 inimese. Peab olema oskus eeltööd teha ja väga julgelt tuleb läheneda," selgitas Tölpt.

"Julgus on kõige algus. Tavaliselt sünnivad sõprused. Sealt edasi juba keegi teab kedagi veel. Kui kohe seda õiget kontakti ei leia, aga saadakse aru, mis on sinu ambitsioon, siis sealt edasi võib see läbi inimeste võrgustiku tulla teistmoodi kätte," lisas ta.