Eesti kultuuri rahvusvahelistumist toetatakse ligi 200 000 euroga

Kultuuriministeeriumi rahvusvahelistumise nõuniku Madli-Liis Partsi sõnul on taotlusvoorust toetust saanud projektid läbimõeldud ning aitavad avardada eesti loovisikute võimalusi rahvusvahelisteks koostöödeks ka tulevikus.

"Hea meel on näha, et meie professionaalseid loojaid oodatakse kõikjale üle maailma, selle taotlusvooru abil on neil ka võimalik oma ambitsioonikad projektid välismaal ellu viia," lisas Parts.

Kokku esitati 31 taotlust, kõige suurema toetuse, 28 000 eurot, sai MSGalerii OÜ, et korraldada Kris Lemsalu näitus New Yorgis asuva Margot Sameli galeriis. 25 000 eurot eraldati MTÜ-le Music Estonia, kes tagab Eesti delegatsiooni osalemise pärimusmuusika esitlusfestivalil Womex. Kõik toetuse saajad on kirjas käskkirjas.