Eesti kultuuri rahvusvahelistumist toetatakse tuleval aastal ligi 800 000 euroga

Music Estonia viib Eesti muusikuid suurtele rahvusvahelistele muusika esitlusfestivalidele, kus on võimalik luua tutvuseid ja uusi tööalaseid kontakte. Paari kuu pärast Hollandis toimuval festivalil Eurosonic, mida peetakse Euroopa suurimaks uute talentide muusikafestivaliks, esindavad Eestit Ivi ja Duo Ruut.

"Duo Ruut esines paar nädal tagasi WOMEX-i muusikamessil ja neid on veel mitmeti tähele pandud. Seda tähelendu on väga uhke jälgida," nentis Music Estonia tegevjuht Ave Tölpt.

Seda, et noored talendid ja kogenud muusikud, kunstnikud, filmitegijad või disainerid maailmalavadele jõuaksid, toetab riik tänavu 780 000 euroga.

"780 000 eurot on väga suur tõus, sest eelmine aasta läks kahes voorus jagamisele 450 000 eurot. "Eesti kultuur maailma" taotlusvoor hoiab fookuses märgilisi professionaalseid tegijaid, mistap oleme taotlusvoorule sättinud alampiiri 4000 eurot ja ülempiiri, et raha jaotuks võimalikult paljudele, kes on seda väärt, 60 000 eurot," selgitas kultuuriministeeriumi rahvusvahelise koostöö juht Meelis Kompus.

Toetus on mõeldud ennekõike professionaalseid tegijate toetamiseks ja kõrgetasemelistest kultuurisündmustest osavõtmiseks. "Paraku ei toeta me näiteks uute teoste loomist. Taotlusvooru eeldus on, et taotlejatel on juba suhted ja partnerid välismaal olemas," rääkis Kompus.

Vahendajad ja katusorganisatsioonid nagu näiteks kirjastuste liit, fotokunstnike ühendus ja Music Estonia aitavad toetustele ligi pääseda ka uutel tulijatel. "Kui me lähme Womexile, teeme koostööd Eesti Pärimusmuusika Keskusega. See laiendab meie valikut ja saame muusikatööstusest palju laiemalt inimesi kaasa kutsuda," rääkis Music Estonia tegevjuht Ave Tölpt.

Toetusi eraldatakse kaks korda aastas. Esimesse taotlusvooru saab projekte esitada 21. novembrini.