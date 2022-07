Tallinna linn asub toetama elava muusika kontserdipaiku

Tallinna kultuurivaldkonda kureeriva abilinnapea Kaarel Oja sõnul on toetusmeede mõeldud neile statsionaarsetele kontserdipaikadele, kes peavad ühekorraga üleval nii kontserdipaika kui ka korraldavad seal programmi.

"Elava muusika klubidel on väga oluline roll meie muusikaelus ning just nende järjepidev tegevus aitab hoida muusikamaastiku pidevalt areneva ja mitmekesisena. Sügistalvise programmitoetusega tahame anda kindlustunnet luua veel julgemat ja läbimõeldumat programmi," selgitas Oja. "Üksikute sündmuste kõrval on oluline toetada ka muusikavaldkonnas püsivat tegevust laiemalt ning sellise toetusmeetme piloteerimine on üks samm selles suunas."

Toetuse taotlemisel esitab kontserdipaiga pidaja oma planeeritava programmi perioodiks 1. september – 31. detsember 2022. Toetust antakse kuni 25 protsendi ulatuses programmi kuludest, kogumahus kuni 15 000 eurot taotleja kohta.

Abilinnapea sõnul tuleneb tõuge toetusmeetmeks ka Tallinna kui UNESCO muusikalinna tiitlist, mille eesmärgiks on olla maailma parim linn muusika loomiseks ja sellest osa saamiseks.

"Elava muusika klubide rohkus ning professionaalne toimimine loovad vajalikud eeldused muusikasektori laiemaks arenguks ning aitavad hoida Tallinna muusikaelu mitmekülgse ja arenevana," tõdes Oja. "Toetus klubidele annab kontserdipaikadele võimaluse koostada mitmekülgsemaid sündmusi, kus on oma ka koht alustavatel kollektiividel, kellel veel ei ole oma kindlat publikut välja kujunenud ning kelle kontsertide korraldamine on suurem majanduslik risk."

Oja sõnas, et kui meede ennast õigustab ja ka tulevikus kestma jääb, aitab see loodetavasti kaasa uute kontserdipaikade tekkimisele. Samuti pole vähetähtis heakorra aspekt: kui programmi kulusid aidatakse osaliselt katta, võimaldab see edukamatel kontserdipaikade tegeleda investeeringutega: heliisolatsiooni parendamisest turvalisuse suurendamiseni.

Toetuse saamise tingimuseks on kontserdipaiga pidaja koostöö heakorra tagamisel Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti, asjaomase linnaosa valitsuse ja Politsei- ja Piirivalveametiga ning tingimus, et kontserdipaiga pidaja järgib avaliku korra tagamisele suunatud soovitusi ja ettekirjutusi oma tegevusest teavitamisel, müraprobleemide vältimisel, turvalisuse tagamisel jne.

Toetusmeetme eelarve maht on 2022. aastal 100 000 eurot. Elava muusika klubide toetuse taotlusvoor algab 11. juulil ja taotluste esitamise viimane tähtaeg on 8. august.