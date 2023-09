Eesti Kontserdi peaprodutsendina jätkab Maarit Kangron

"Maarit liitus Eesti Kontserdi meeskonnaga kõige keerulisemal ajahetkel, mil pandeemia tõttu tuli uute kontserdiplaanide kõrval korraldada ära- ja ülesütlemisi, leida reisipiirangute tõttu asendusaegu ning planeerida asenduste asendusi. Samal ajal on ta jõudsalt laiendanud Eesti Kontserdi muusikalist haaret, loonud esinemisvõimalusi Eesti muusikutele ning toonud siia säravaid tippinterpreete – see on just see, mida Eesti muusikaelu lipulaevalt oodatakse," ütles Eesti Kontserdi juht Kertu Orro.

Maarit Kangron rääkis, et ehkki pool tema senisest tööajast on möödunud kriisis ning teine pool kulunud kriisist väljumisele, on Eesti Kontserdi muusikaosakond pannud tema juhtimisel taas kokku täisväärtusliku kontserdihooaja.

"Olen tänulik, et mulle pakuti võimalust jätkata tööd Eesti suurima kontserdikorraldaja kunstilise juhina ning vaatan lootusrikkalt tulevikku, et esmapilgul ka ulmelisena näivad plaanid täide viia," sõnas Kangron.